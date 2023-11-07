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DÜNYA
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2023 Salı 23:39

İngiltere'de Monarşi karşıtları eylemde... Kral 3. Charles, protesto edildi

İngiltere'de Kral 3. Charles, monarşi karşıtlarının protestoları eşliğinde yeni yasama yılını açtı.

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