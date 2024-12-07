İngiltere'de ‘Darragh fırtınası' uyarısı! 100'den fazla uçuş iptal edildi

İngiltere Meteoroloji Ofisi (MET Office) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin güneybatısında pazar sabahına kadar kuvvetli rüzgarlar için kırmızı hava uyarısı verildiği ifade edildi. Şiddetli rüzgarlar, yoğun yağış ve fırtına koşulları nedeniyle milyonlarca kişiye evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı. Elektrik kesintileri, ulaşım aksaklıkları ve sel riski nedeniyle yerel yetkililer de önlemler alarak acil durum hizmetlerini artırdı.