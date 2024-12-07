Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,7999
  • 36,8294
  • 2942.91

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2024 Cumartesi 11:40

İngiltere'de ‘Darragh fırtınası' uyarısı! 100'den fazla uçuş iptal edildi

İngiltere ve İrlanda, Darragh fırtınasının etkisi altına girdi. Meteoroloji yetkilileri, fırtına nedeniyle bölgede nadir görülen kırmızı hava uyarısı yayınladı. Şiddetli rüzgarlar, yoğun yağış ve fırtına koşulları nedeniyle milyonlarca kişiye evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.