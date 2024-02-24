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DÜNYA
Eklenme tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 09:12

İngiltere'de bomba alarmı! On bin kişi tahliye edildi

İngiltere'nin güneyindeki liman kenti Plymouth'ta bulunan, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba güvenli şekilde imha edilmek üzere denize taşındı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, tahliye operasyonu öncesinde bölge sakinleri Keyham ve Devonport'un bazı bölgelerini terk etmeleri için acil durum uyarısı aldı. On binden fazla bölge sakini tahliye edildiği esnada, bomba imha güzergahı etrafında 300 metre uzunluğunda kordon oluşturuldu.

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