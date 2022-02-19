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DÜNYA
Eklenme tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 09:35

İngiltere, Rusya'nın işgal planını açıkladı! Dünya bu haritayı konuşuyor

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planını açıkladı. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Rus güçlerinin Ukrayna sınır bölgelerinden çekildiğine dair hiçbir kanıt görmedik. Rusya uyarıda bulunmadan bir işgal gerçekleştirebilir' denildi.

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