İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti! İşte arşivlerden çıkan fotoğrafları

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth (araçta solda) 18 Ekim 1971'de Türkiye ziyaretinde dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay (araçta sağda) ile bindikleri üstü açık otomobilden karşılamaya gelen vatandaşları selamlamıştı. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 23 Ekim 1971'de Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunmuştu. Kraliçe Elizabeth (araçta ayakta) ziyaretinin İstanbul bölümünde, Dışişleri Bakanı Osman Olcay (araçta arkada) ile ikametine ayrılan Sale Köşkü'ne giderken üstü açık otomobilde kendisini karşılayanları selamlamıştı.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth (sağda) 18 Ekim 1971'de eşi Edinburg Dükü Prens Philip (solda) ve kızları Prenses Anne (solda), Türkiye'de. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 3 Mayıs 2012'de tahttaki 60. yılı dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londradaki Thames nehrinde binden fazla botun katıldığı görkemli ve renkli geçit törenine katılmıştı. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Çanakkale Savaşları'nın 60. yıl dönümü törenine katılmıştı. (Arşiv)

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Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande (solda), İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth (sağda) ve eşi Edinburgh Dükü Philip, Paris'in simgelerinden Zafer Takı'nda düzenlenen resmi törene katıldıktan sonra Elysee Sarayı'na gelmişti. (Arşiv)

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Normandiya Çıkarması'nın 70'inci yıl dönümü etkinlikleri için Fransa'da bulunan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth (sağda), Paris'teki resmi temaslarının son gününde 1948'de Prens Charles'a hamileyken gittiği çiçek pazarını ziyaret etmişti. Kraliçe Elizabeth'e Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo (solda) da eşlik etmişti. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 17 Haziran 2014'te Ascot Hipodromu'nda düzenlenen şapka ve kıyafetlerin öne çıktığı Royal Ascot at yarışlarına katılmıştı. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth (solda) ve Edinburgh Prensi Philip (sağda), 16 Haziran 2015'te 1711 yılından beri düzenlenen geleneksel Royal Ascot at yarışlarına katılmıştı. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 12 Aralık 2016'da İngiliz parlamentosunun yeni yasama yılının açılışına katılmak üzere Buckingham Sarayı'ndan atlı arabanın içinde ve Kraliyet atlıları eşliğinde eşi Edinburgh Dükü Philip ile birlikte, Westminster'daki tarihi parlamento binasına gitmişti. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth (solda) ve eşi Edinburg Dükü Prens Philip 9 Mayıs 2017'de yüzüncü yıldönümünü kutlamak için Londra'daki Pangbourne Koleji'ni ziyaret etmişti. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth (solda) ve eşi Edinburg Dükü Prens Philip 9 Mayıs 2017'de yüzüncü yıldönümünü kutlamak için Londra'daki Pangbourne Koleji'ni ziyaret etmişti. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth (solda) ve eşi Edinburg Dükü Prens Philip 9 Mayıs 2017'de yüzüncü yıldönümünü kutlamak için Londra'daki Pangbourne Koleji'ni ziyaret etmişti. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 19 Ekim 2017'de kraliyet atlı topçu birliğinin 70. kuruluş yıldönümü nedeniyle Londra'daki Hyde Park'ta düzenlenen geçit törenine katılmıştı. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 6 Aralık 2017'de kuruculuğunu Josiah Spiers'in yaptığı Kutsal Kitap Birliği'nin (Scripture Union) 150. kuruuluş yıldönümü için Londra'nın Islington beldesindeki St Mary Kilisesi'nde düzenlenen etkinliğe katılmıştı. (Arşiv)

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10 Kasım 2019'da "Anma Pazarı (Remembrance Sunday)" dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerler anılmıştı. Başkent Londra'daki Whitehall Caddesi'nde düzenlenen törene, Cornwall düşesi Camilla (solda), İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth (ortada) ve Cambridge Düşesi Catherine de (sağda) katılmıştı. (Arşiv)

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Elizabeth, 19 Aralık 2019'da oğlu Galler Prensi Charles ile kraliyet makam otomobiliyle parlamento açılışına giderken. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Londra Huntley Street'teki Kraliyet Ulusal Boğaz, Burun ve Kulak Hastanesi ile Eastman Diş Hastanesi'nin resmi açılış törenine katılmıştı. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Londra Huntley Street'teki Kraliyet Ulusal Boğaz, Burun ve Kulak Hastanesi ile Eastman Diş Hastanesi'nin resmi açılış törenine katılmıştı. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth (platformda solda), 6 Mart 1961'de Türkiye ziyaretinde Esenboğa Havalimanında törenle karşılanmıştı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Orgeneral Cemal Gürsel (platformda sağda). (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Çanakkale Savaşları'nın 60. yıl dönümü törenine katılmıştı. (Arşiv)

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6 Mart 1961'de Türkiye'ye gelen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth (solda), Esenboğa Havalimanında Milli Birlik Komitesi Başkanı devlet ve hükümet başkanı, silahlı kuvvetler Başkomutanı Orgeneral Cemal Gürsel (sağda), tarafından törenle karşılanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Albay Ağası Şen (sol arkada)

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Kraliçe 2. Elizabeth (sağda), 6 Mart 1961'de Türkiye ziyaretinde Esenboğa Havalimanında Milli Birlik Komitesi Başkanı, Devlet ve Hükümet Başkanı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Orgeneral Cemal Gürsel (solda) tarafından törenle karşılanmıştı. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 6 Temmuz 2010'da New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmişti. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 16 Mayıs 2008'de İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde doğum günü için verilen resepsiyona ve diğer etkinliklere katılmıştı. Törende, Kraliçeyi ellerinde İngiltere bayrağı olan çocuklar karşılamıştı. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 16 Mayıs 2008'de Ankara'da. (Arşiv)

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Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Mayıs 2008'de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile İngiltere Büyükelçiliği ikametgahında görüşmüştü. Görüşmeye, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Kraliçe'nin eşi Edinburgh dükü Prens Philip de katılmıştı. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 15 Mayıs 2008'de Cumhurbaşkanı Onuruna İngiltere donanmasına uçak gemisinde resepsiyon vermişti. Gemide askeri tören düzenlenmişti. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 15 Mayıs 2008'de Kabataş Erkek Lisesi'nde çeşitli etkinliklere katılmış, burada oluşturulan stantları gezmişti. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve eşi Edinburg Dükü Prens Philip 14 Mayıs 2008'de Bursa'da İpek Pazarı'na gelmişti. Kraliçe Elizabeth, tarihi Kozahan Çarşısı'nda bir dükkanı ziyaret etmişti. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 13 Mayıs 2008'de onuruna Çankaya Köşkü'nde bir akşam yemeği verilmişti. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 13 Mayıs 2008'de Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılanmıştı. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 13 Mayıs 2008'de Türkiye'deki temasları çerçevesinde ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etmişti. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi Elizabeth, 13 Mayıs 2008'de Türkiye'deki temasları çerçevesinde ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etmişti. (Arşiv)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 13 Mayıs 2008'de eşi Edinburg Dükü Prens Philip ile resmi ziyaret için Ankara'ya gelmişti. (Arşiv)