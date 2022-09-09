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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma 10:07

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti! İşte arşivlerden çıkan fotoğrafları

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, 'Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi.' ifadesi kullanıldı. İşte İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yıllık hayatından özel fotoğraflar

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