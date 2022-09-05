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DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Eylül 2022 Pazartesi 17:16

İnanılmaz kurtuluş! Mayına çarpan denizaltıdan sadece o canlı çıktı

1941 yılında İngiliz denizaltısı HMS Perseus İtalyanların Akdeniz'e bıraktığı mayına çarparak battı. Fakat denizaltının batmasından daha çok 31 yaşındaki John Capes'in kaçış öyküsü konuşuldu. İşte bu inanılmaz olayın ayrıntıları...

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