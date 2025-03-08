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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 8 Mart 2025 Cumartesi 09:56 |

İlk fotoğrafları yayınladı! Kuzey Kore ürettiği yeni nükleer denizaltı

Kuzey Kore, Kim Jong Un'un emriyle üretilen, nükleer güçle çalışan denizaltının fotoğraflarını ilk kez yayınladı. Hero Kim On Ok isimli denizaltının üretim tesisini ziyaret eden Kuzey Kore lideri, 'Düşmanların deniz ve su altındaki tehdit oluşturan faaliyetlerine asla göz yummayacağız' dedi. İşte nükleer denizaltıdan ilk fotoğraflar...

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