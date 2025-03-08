İlk fotoğrafları yayınladı! Kuzey Kore ürettiği yeni nükleer denizaltı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, gemi ve denizaltıların üretildiği bir tersaneyi ziyaret ederek denetimlerde bulundu.
Kim, nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltısının yapım süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.
"DENİZ KUVVETLERİNİ NÜKLEERLE DONATILMALI"
Burada yaptığı konuşmada Kuzey Kore'yi çevreleyen denizlerdeki zorlu güvenlik ortamına dikkat çeken Kim Jong Un, "Deniz egemenliği ulusal egemenliğin önemli bir parçasıdır. Deniz kuvvetlerinin çağa uygun olarak geliştirilmesi ve nükleer silahlarla donatılması, ulusal savunma stratejimiz için büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.
Pyongyang, nükleer güçle çalışan denizaltının fotoğraflarını da ilk kez kamuoyu ile paylaştı.
"ASLA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"
Ancak yüksek caydırıcılık yeteneklerine sahip bir deniz gücünün ülkenin egemenliğini koruyabileceğini vurgulayan Kuzey Kore lideri, "Bölgeye devasa stratejik varlıklarını konuşlandırmayı sürdüren düşmanların deniz ve su altındaki tehdit oluşturan faaliyetlerine asla göz yummayacağız" dedi.
Kim, ülkesinin deniz gücünü daha da geliştirerek Kore Yarımadası ve çevresinde güvenliği tesis edeceklerini söyledi.
"HERO KİM ON OK"
Kuzey Kore, 2023 yılında nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip bir denizaltının üretimini tamamladığını duyurmuştu.
"Hero Kim Kun Ok" adlı bu denizaltının nükleer enerji ile çalışmadığını vurgulayan uzmanlar, denizaltının işlevselliğine de şüpheyle yaklaşmıştı.
Kim ise nükleer enerji ile çalışan bir denizaltı da dahil olmak üzere daha fazla denizaltı üretilmesi talimatını vermişti.
O dönemden bu yana Pyongyang'ın nükleer denizaltı ürettiğine dair iddialar kamuoyuna yansımıştı.
Kuzey Kore, ilk kez geçen yılın ocak ayında Kim'in nükleer enerji ile çalışan bir denizaltının üretim sürecini denetlediğini duyursa da herhangi bir fotoğraf ya da kanıt sunulmamıştı. Son gelişme ile birlikte Pyongyang yönetimi nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltısının fotoğraflarını ilk kez kamuoyuyla paylaşmış oldu.