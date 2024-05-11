Hollywood destekli savaş! Bu kadarı şeytanın bile aklına gelmez

Ayda 300 uçağın üretildiği fabrika yukarıdan bakıldığında tamamen bir yerleşim yeri görüntüsüne sahip.
Rus Kuzey Filosu'na bağlı arama ve kurtarma ekibinde görev yapan askeri uzmanlar, Barents Denizi'nin dibinden 2. Dünya Savaşı döneminden kalma ABD yapımı iki Sherman tankını karaya çıkardı.
Tankların 1945 yılında batan 'Thomas Donaldson' isimli nakliye gemisinin ambarında bulunduğu belirtildi.
Uzmanlara göre, bunlar son yıllarda bu gemiden çıkarılan üçüncü ve dördüncü tank. Şu an askeri uzman ekibi, Barents Denizi'nden birkaç adet zırhlı aracı daha çıkarmak için çalışmalar sürdürüyor.
1945 yılının Mart ayında Kuzey JW-65 konvoyu çerçevesinde Rusya'nın Murmansk şehrşne giden
gemi, Kolsk Körfezi'nde Kildin Adası yakınlarında batırılmış ve yaklaşık 60 metre derinliğe saplanmıştı.
Uzmanlara göre, bu iki tank son yıllarda 'Thomas Donaldson' gemisinden çıkarılan üçüncü ve dördüncü tank.
Şu an askeri uzman ekibi, Barents Denizi'nden birkaç adet zırhlı aracı daha çıkarmak için çalışmalar sürdürüyor.
1945 yılından bu yana Barents Denizi'nin dibinde bulunan ABD yapımı Sherman tankı karaya çıkarıldı.
Rus Kuzey Filosu'na bağlı arama ve kurtarma ekibinde görev yapan askeri uzmanlar, Barents Denizi'nin dibinden İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma ABD yapımı iki Sherman tankını karaya çıkardı.
1945 yılında Barents Denizi'nin açıklarında batan 'Thomas Donaldson' nakliye gemisinden karaya çıkarılan ABD yapımı Sherman tankı.