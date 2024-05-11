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DÜNYA
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 15:58

Hollywood destekli savaş! Bu kadarı şeytanın bile aklına gelmez

Boeing, 2. Dünya Savaşı sırasında olası bir hava saldırısını engellemek için uçakları ürettiği fabrikayı kamufle etmek üzere Hollywood'dan yardım aldı.

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