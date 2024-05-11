Hollywood destekli savaş! Bu kadarı şeytanın bile aklına gelmez

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Aynı filmlerde olduğu gibi uçak fabrikasının çatısı bir mahalle görüntüsü kazandırıldı.

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Ayda 300 uçağın üretildiği fabrika yukarıdan bakıldığında tamamen bir yerleşim yeri görüntüsüne sahip.

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Rus Kuzey Filosu'na bağlı arama ve kurtarma ekibinde görev yapan askeri uzmanlar, Barents Denizi'nin dibinden 2. Dünya Savaşı döneminden kalma ABD yapımı iki Sherman tankını karaya çıkardı.

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Tankların 1945 yılında batan 'Thomas Donaldson' isimli nakliye gemisinin ambarında bulunduğu belirtildi.

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Uzmanlara göre, bunlar son yıllarda bu gemiden çıkarılan üçüncü ve dördüncü tank. Şu an askeri uzman ekibi, Barents Denizi'nden birkaç adet zırhlı aracı daha çıkarmak için çalışmalar sürdürüyor.

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1945 yılının Mart ayında Kuzey JW-65 konvoyu çerçevesinde Rusya'nın Murmansk şehrşne giden gemi, Kolsk Körfezi'nde Kildin Adası yakınlarında batırılmış ve yaklaşık 60 metre derinliğe saplanmıştı.

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Uzmanlara göre, bu iki tank son yıllarda 'Thomas Donaldson' gemisinden çıkarılan üçüncü ve dördüncü tank.

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Şu an askeri uzman ekibi, Barents Denizi'nden birkaç adet zırhlı aracı daha çıkarmak için çalışmalar sürdürüyor.

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1945 yılından bu yana Barents Denizi'nin dibinde bulunan ABD yapımı Sherman tankı karaya çıkarıldı.

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Rusya Kuzey Filosu'nda görev yapan asker, karaya çıkarılan Amerikan tankını inceliyor.

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Rus Kuzey Filosu'na bağlı arama ve kurtarma ekibinde görev yapan askeri uzmanlar, Barents Denizi'nin dibinden İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma ABD yapımı iki Sherman tankını karaya çıkardı.

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1945 yılında Barents Denizi'nin açıklarında batan 'Thomas Donaldson' nakliye gemisinden karaya çıkarılan ABD yapımı Sherman tankı.

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Arama çalışmaları için kullanılan Rusya Kuzey Filosu'na ait bir gemi.

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