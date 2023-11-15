  • $28,6398
  • 31,2087
  • 1806.79
  • 7671.05

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 01:20

Hollanda'da işgalci İsrail protestosu... Silah yollandığı iddialarına sert tepki

Hollanda hükümeti, İsrail'e silah yolladığı gerekçesiyle protesto edildi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.