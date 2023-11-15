Hollanda'da işgalci İsrail protestosu... Silah yollandığı iddialarına sert tepki

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail ordusuna askeri malzeme desteği verdiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine tepki gösterildi.

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Havalimanının içinde başlayan ve sonrasında olumsuz hava koşullarına rağmen havalimanının önünde devam eden gösteriye katılan yüzlerce kişi, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını dile getirdi, başta Hollandalı siyasetçiler olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin İsrail'i desteklemesini eleştirdi.

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"Rutte, elinde kan var", "AB, elinde kan var", "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, Filistin bayraklarını sallayarak "ateşkes" çağrısı yaptı.

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Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu göstermek için gösteriye katıldığını belirten 31 yaşındaki Hollandalı Max van den Berg, AA muhabirine, "Hollanda'nın en büyük havalimanında, tüm dünyaya, savaşta acı çeken insanlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek güzel. Ateşkes yapılsın, bombalama durdurulsun, adalet olmadan barış olmaz diyoruz." dedi.

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İsrail'e desteği sebebiyle Hollanda hükümetini eleştirdiğini kaydeden van den Berg, "Soykırımı durdurun ve işgali durdurun." dedi.

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Göstericilerden Philip Block, "Filistin'de ve Gazze'de bir soykırım oluyor ve hükümetimiz soykırımı destekliyor." diye konuştu.

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Hollanda hükümetinden ateşkesi desteklemesini isteyen Block, "İsrail'e silah göndermeyi durdurun." çağrısında bulundu.

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Hollanda'nın İsrail'e silah göndermesini eleştiren van der Hoek, "Biz savaş suçunu destekliyoruz. Bunun (İsrail'e silah gönderilmesi) durmasını, şiddetin durmasını istiyoruz." dedi.

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Tüm dünyanın Filistinlileri izlediğini belirten van der Hoek, Gazzelilere, "Lütfen direnin. Biz sizin için mücadele ediyoruz." mesajı gönderdi.

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Hollanda'daki Oxfam Novib, Uluslararası Af Örgütü, PAX ve The Rights Forum gibi insan hakları örgütleri, hükümetlerinin İsrail'e yönelik desteği ve F-35 savaş uçakları için İsrail'e parça tedarikine devam etmesi nedeniyle Hollanda hükümetine dava açacağını açıklamıştı.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.