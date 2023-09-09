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DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Eylül 2023 Cumartesi 20:48

Hollanda polisinden aktivistlere sert müdahale

Hollanda'da yolu kapatarak eylem yapan yaklaşık 2 bin çevreci aktivist gözaltına alındı.

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