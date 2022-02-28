Hayvanların bilinmeyen özellikleri! İlk kez duyacaksınız

Yeni doğmuş bir panda yavrusu bir bardak çayla eşit ağırlıktadır.
Kar leoparları nerede olurlarsa olsunlar kendilerini sıcak tutmak için kuyruklarını tüylü bir battaniye gibi kullanırlar
Genç Japon makakları eğlenmek için kartopları yaparlar.
Sincaplar anne-babaları tarafından terk edilmiş bir hayvan gördüklerinde onu evlat edinirler.
Bal arıları dans ederek iletişim kurarlar.
Gentoo penguenleri eşlerine bir çakıl taşı vererek evlenme teklif ederler.
Welsh Corgi cinsi köpeklere benzeyen bir kedi türü de var: Munchkin kedisi.
Deniz atları tek eşli canlılardır ve yüzerken birbirlerini kaybetmemek için kuyruklarını birbirlerine sararlar.
Civcivler yumurtalarının içinden birbirleriyle konuşabilirler.
Su samurları uyurken birbirlerini kaybetmemek için el ele tutuşurlar.
Sincapların nereye gömdüklerini unuttukları fındıklar her yıl yüzlerce yeni ağaca dönüşüyor.
İneklerin kankaları vardır ve zamanlarının çoğunu birlikte geçirirler.
Kaplumbağalar popolarından nefes alabilirler.
Yunus balıkları birbirlerine isim verirler
Japon makakları kioskları nasıl kullanacağını bilirler ve yolda buldukları paralarla kendilerine yiyecek alırlar.
Erkek yavru köpekler dövüş oyunu oynarlarken dişilerin kazanmasına izin verirler.
Bebek şempanzeler oyuncak bebeklerle oynarlar
Su samurlarının derilerinde cep benzeri bir yapı vardır ve burada en sevdikleri taşları saklarlar
Keçilerin de insanlar gibi aksanları vardır.