Hayvanların bilinmeyen özellikleri! İlk kez duyacaksınız

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Yeni doğmuş bir panda yavrusu bir bardak çayla eşit ağırlıktadır.

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Kar leoparları nerede olurlarsa olsunlar kendilerini sıcak tutmak için kuyruklarını tüylü bir battaniye gibi kullanırlar

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Genç Japon makakları eğlenmek için kartopları yaparlar.

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Sincaplar anne-babaları tarafından terk edilmiş bir hayvan gördüklerinde onu evlat edinirler.

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Bal arıları dans ederek iletişim kurarlar.

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Gentoo penguenleri eşlerine bir çakıl taşı vererek evlenme teklif ederler.

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Welsh Corgi cinsi köpeklere benzeyen bir kedi türü de var: Munchkin kedisi.

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Deniz atları tek eşli canlılardır ve yüzerken birbirlerini kaybetmemek için kuyruklarını birbirlerine sararlar.

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Civcivler yumurtalarının içinden birbirleriyle konuşabilirler.

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Su samurları uyurken birbirlerini kaybetmemek için el ele tutuşurlar.

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Sincapların nereye gömdüklerini unuttukları fındıklar her yıl yüzlerce yeni ağaca dönüşüyor.

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İneklerin kankaları vardır ve zamanlarının çoğunu birlikte geçirirler.

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Kaplumbağalar popolarından nefes alabilirler.

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Yunus balıkları birbirlerine isim verirler

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Japon makakları kioskları nasıl kullanacağını bilirler ve yolda buldukları paralarla kendilerine yiyecek alırlar.

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Erkek yavru köpekler dövüş oyunu oynarlarken dişilerin kazanmasına izin verirler.

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Bebek şempanzeler oyuncak bebeklerle oynarlar

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Fareler gülebilirler.

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Su samurlarının derilerinde cep benzeri bir yapı vardır ve burada en sevdikleri taşları saklarlar