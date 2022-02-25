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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 09:19

Hava saldırılarından korkan Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi

Rusya'nın hava saldırılarından korkan Ukraynalılar başta başkent Kiev ve Harkov olmak üzere geceyi metro istasyonlarında geçiriyor.

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