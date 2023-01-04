Hastalarını akrep zehrinden yaptığı ilaçlarla tedavi ediyor! Birçok ülkeden talep geliyor

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Şirzad, hiçbir korku belirtisi göstermeden akreplerini eline alıyor ve vücudunun her tarafında gezdiriyor. Bunu yaparken de herhangi bir önleme gerek duymuyor. 1974'ten bu yana akrep yetiştiren Şirzad, onlara o kadar alışık ki binlerce akrebin olduğu odada günlerce yaşayabiliyor, hatta uyuyabiliyor.

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Şirzad, 3 yaşındaki kızı Akre'yi de akreplere alıştırmış durumda. Küçük kız da aynen babası gibi akreplerden korkmuyor. Baba Şirzad, yüzüne akrep bırakarak kızının korkmadığını ve akreplerin sokmadığını gösteriyor.

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Şu ana kadar 12 kitap yazdı

Epilepsi ve vitiligo uzmanı Şirzad, Afganistan'da akrep yetiştiriciliğini kendisinin başlattığını söylüyor. Yılların getirdiği mesleki birikimi sayesinde Şirzad, Afganistan'da akrep zehri ve çeşitli bitkilerle yaptığı ilaçlar sayesinde geliştirdiği tedavi yöntemleriyle tanınıyor. Pervan vilayetinde yaşayan Şirzad, bu özellikleriyle zaman zaman ulusal ve uluslararası basında da yer alıyor.

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Tıp ve farmakoloji eğitimini İran'da tamamlayan Şirzad, şu an kadar alanında 12 kitap yazdığını ve birçok ulusal ve uluslararası tıp konferansına katıldığını söyledi.

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Kariyeri boyunca kendisini defalarca akrep ısırdığını ancak zamanla bağışıklık kazandığını belirten Şirzad, şunları kaydetti:

"Akrep yetiştirmeye başladığım 1974'ten bu yana 250'den fazla akrep sokması yaşadım. Zehir karşısında bağışıklık kazandım. Bir dünya rekoru da kırdım. Tayland'dan bir kişi 4 bin akreple bir ay kaldı ve yanlarında uyudu. Ben ise 6 bin 500 akreple 33 gün kaldım ve yanlarında uyudum. Onun rekorunu kırdım."

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Binlerce akrebi bulunuyor

Şirzad, Pervan vilayetindeki tesisinin büyükçe bir bölümünü akreplere ayırmış durumda. Bu hayvanların doğal yaşama uygun 300 metrekare alanda 50 bine yakın akrep bulunuyor. Şirzad, modern tesislerde uygulanan akrebi plastik içinde saklama tekniğini de özellikle kullanmıyor. Taş, toprak ve çakıllardan oluşturduğu alanın akreplere doğal ortama yakın bir çevre sağladığını ve böylece daha verimli hale geldiklerini dile getiriyor.