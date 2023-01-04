  • $18,7476
  • 19,914
  • 1120.14
  • 5522.38

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2023 Çarşamba 16:22

Hastalarını akrep zehrinden yaptığı ilaçlarla tedavi ediyor! Birçok ülkeden talep geliyor

Afgan doktor Muhammed Şirzad, yetiştirdiği akreplerden elde ettiği zehirle geliştirdiği ilaçları hastalarının tedavisinde kullanıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.