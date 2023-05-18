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DÜNYA
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 14:32

Gazze'deki çevre dostu kafe, kahve telvelerini doğal gübreye dönüştürüyor

Gazze Şeridi'nde çevreci bir kafede, gün içerisinde kullanılan kahvelerin telvesi doğal tarımsal gübreye dönüştürülerek, bitkilerin beslenmesinde değerlendiriliyor.

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