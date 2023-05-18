Gazze'deki çevre dostu kafe, kahve telvelerini doğal gübreye dönüştürüyor

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Kahvenin halk tarafından rağbet gördüğü, kahve ve çeşitlerinin çokça tüketildiği Gazze Şeridi'nde pek çok kafe bulunuyor.

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Bunlar arasında gençlerin uğrak noktalarından biri olan "Rıstretto Coffe Lab" ise çevre dostu bir uygulamayla, normalde atılan kahve telvelerini yeniden kullanır hale getiriyor.

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Kafede her günün sonunda çok fazla miktarda biriken ve kanalizasyon şebekelerine zarar veren kahve kalıntılarını atmak yerine, çevreye yararlı bir şekilde geri dönüştürülüyor.

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Kafenin Gazze'nin merkezindeki Er-Remal semtinde yer alan iki şubesinde günde 10 kilogramdan fazla telve oluşuyor. Bu miktar, kafenin içerisindeki bitkilere yettiği gibi müşterilere de ücretsiz dağıtılıyor.

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"Çevrenin korunması için kolları sıvadık"

Kafe'nin İşletme Müdürü Abdullah es-Safedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da ikamet eden kafenin sahibi Samih Habib'in özellikle Kovid-19 salgını döneminde kaldığı bölgede kafelerin çoğunun atıkları geri dönüştürerek, tarımsal gübre olarak kullandığını fark ettiğini aktardı.

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Kendilerinin de bunu uygulamak istediğini anlatan Safedi, "Kahve kalıntılarının komposta dönüştürülmesinin yurt dışında yaygın şekilde kullanılıyor. Çevrenin korunması adına Gazze'de de bu uygulamanın hayata geçirilmesi için kolları sıvadık." dedi.

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Safedi, bu çerçevede kafe çalışanlarının geri dönüşüm sürecine ilişkin bilgi toplamaya başladığını, ziraat mühendislerine danıştıklarını söyledi.

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Çalışanların bu konuda Ziraat Bakanlığına bağlı devlet laboratuvarlarında kahvenin özelliklerine ilişkin çalışmalara katıldığını belirten Safedi, analiz sonuçlarının kahve telvesinin asit miktarı ile bunun asidofilik bitkiler için uygunluğuna işaret ettiğini kaydetti.

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Telvenin çeşitli faydası var

Gübre olarak kullanımının yanı sıra, bilimsel araştırmaların kahve telvesinin "cildi tazelemeye ve oluşan pullanmaları gidermeye yardımcı olan en iyi doğal malzemelerden biri olduğunu" gösterdiğini ifade eden Safedi, ev bahçelerini kedilerden korumak için ve domates bitkilerindeki bakterileşme ve mantarlaşmayı önlemek için de telve kullanıldığını anlattı.

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Telveden üretilen gübrenin "toprağa en önemli besin maddelerinden nitrojen ve magnezyum sağladığını" aktaran Safedi, toprağın elde ettiği bu besinlerle, daha fazla havayı kullanabildiğini ve bunun topraktaki doğal solucanlanmayı ve çimlenmeyi de hızlandırdığını dile getirdi.

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Safedi, telveden elde edilen organik gübre miktarlarını kafenin müdavimlerinin evlerinin bahçelerinde kullanması için ücretsiz bir şekilde dağıtarak girişimi yaygınlaştırmaya çalıştıklarını vurguladı.

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Gazze'deki birçok küçük kafenin kendileriyle irtibata geçtiğini ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini de belirten İşletme Müdürü Abdullah es-Safedi, "öncü kafe" olarak bilgi paylaşımında bulunduklarını anlattı.

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