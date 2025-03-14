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DÜNYA
Eklenme tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 16:54 |

Gambiya'nın devasa kapok ağacı! Asırlara meydan okuyor

Gambiya'nın Serekunda bölgesindeki Latrikunda German semtinde yer alan ve kutsal olduğuna inanılan devasa ipek pamuğu ağacı (kapok), asırlardır gökyüzüne uzanan dallarıyla doğanın görkemini yansıtıyor.

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