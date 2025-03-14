Gambiya'nın devasa kapok ağacı! Asırlara meydan okuyor

"Ataların ruhları için bir sığınak"





Bu inanca göre, ağacın devasa gövdesi ve köklerinin, "ataların ruhları için sığınak" oluşturduğu, onun için altına gelinip dua edildiği, dilek dilendiği ve bazen ufak adaklar bırakıldığı anlatılıyor.

Yerel efsanelere göre, bu ağacın ruhlarının köyü ve insanları doğal afetlerden koruduğuna inanılıyor. Halk arasında bu tür ağaçların olduğu yerlerde şimşek çakmayacağı, fırtınanın zarar vermeyeceği gibi yaygın bir inanış var.

Ağacın ihtişamı turistlerin de ilgisini çekerken özellikle doğa fotoğrafçıları ve gezginler, Latrikunda German'a gelerek altında fotoğraflar çekiyor.