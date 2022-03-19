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DÜNYA
Eklenme tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 09:25

Fırlatma rampasına 10 saatte taşındı! Dünya canlı izledi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Ay görevi ‘Artemis I' kapsamında inşa edilen dev roketi (SLS) ve üzerine monte edilen uzay aracı Orion'u fırlatma rampasına taşıdı.

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