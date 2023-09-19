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DÜNYA
Eklenme tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 05:20

Filistinliler, İsrail güçlerine direniyor: Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi

Gazze'nin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail güçlerinin ihlallerine karşı Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi düzenledi. İsrail güçleri, göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti. Filistinliler, sınırda lastik yakarak müdahaleye karşılık verdi.

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