Filistinliler, İsrail güçlerine direniyor: Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi

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İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında Mescid-i Aksa'ya destek amacıyla düzenlenen gösterilere müdahalesinde 5 kişi yaralandı.

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Yüzlerce Filistinli, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve bazı Filistinlilerin alandan zorla uzaklaştırılmasına tepki göstermek ve Mescid-i Aksa'ya desteklerini ifade etmek için Gazze Şeridi'nin doğu sınırındaki bölgelerde gösteri düzenledi.

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İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu, göstericiler de araç lastiği yaktı, taş atarak karşılık verdi.

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Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin doğu bölgelerindeki gösterilere müdahalesinde 5 Filistinli çeşitli şekillerde yaralandı.

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Bakanlığın açıklamasında yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre müdahale sırasında Filistinli gençlerden bazılarına plastik mermiler ile gaz kapsülleri isabet etti, gazdan etkilenenler oldu. İki basın mensubu da gaz kapsüllerinin isabet etmesi sonucu yaralandı.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin doğu bölgelerinde gerçekleştirilen gösterilere müdahale etmek için ağır silahlı birlikleri ve keskin nişancıları sınırda konuşlandırdı.

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Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, İbrani takvimine göre dini yılbaşı, "Roş Aşana Bayramı" bahanesiyle gün içerisinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi eşliğinde baskın düzenlemişti. İsrail polisi, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek Yahudi yerleşimcileri içeri almadan önce bazı Filistinlileri alandan zor kullanarak uzaklaştırmıştı.

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Yahudi dini bayramları dönemi, İbrani takvimine göre yılbaşının kutlandığı "Roş Aşana Bayramı" ile bu cuma günü başladı. Yahudi bayramlarının art arda geldiği bu dönem, 8 Ekim'de sona erecek.

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