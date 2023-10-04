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DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Ekim 2023 Çarşamba 19:26

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı... Uluslararası müdahale çağrısı yapıldı

İsrail polisinin korumasındaki onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, 'Sukot (Çardaklar) Bayramı'nın beşinci gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yahudiler, El-Kattanin Kapısı'ndan geçerek Mescid-i Aksa'ya giriş yaptı. El-Kattanin Kapısı çevresindeki Filistinli esnaf, izin verilmemesinden ötürü dükkanlarını açmadı.

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