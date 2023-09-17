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DÜNYA
Eklenme tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 11:42

Fanatik Yahudiler bu sabah da Mescid-i Aksa'yı bastı

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani yılbaşında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

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