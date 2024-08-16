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DÜNYA
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 09:49

Etna Yanardağı yeniden lav püskürttü! Küller 9,5 kilometre yüksekliğe ulaştı

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, yeniden kül ve lav püskürttü. Volkanın püskürttüğü küller, yaklaşık 9,5 kilometre yüksekliğe ulaşırken, küllerin yanardağın eteklerindeki yerleşim yerlerine düştüğü belirtildi. Etna'daki volkanik patlamalar sebebiyle havalimanının yerel saatle 18.00'e kadar uçuşa kapatıldı.