  • $18,2188
  • 18,176
  • 997.454
  • 3142.74

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 09:48

Enerji tasarrufu amacıyla gece ışıklandırmalarını kapattı! Almanya'da tasarruf tedbirleri

Almanya enerji tasarrufu amacıyla gece ışıklandırmalarını kapattı. Federal hükümetin aldığı kararla ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.