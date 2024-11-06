Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te! Ala Arça Milli Parkı'nı ziyaret etti

'KIRGIZ GELENEKLERİNİ YERİNDE DENEYİMLEDİK'





Programın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:





"Kırgızistan Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Aygül Caparova'nın ev sahipliğinde, Macaristan Başbakanı'nın değerli eşi Aniko Levai ile Ala Arça Milli Parkı'nın huzur dolu doğasında buluştuk. Her adımımızda Kırgızistan'ın kültürel zenginlikleriyle karşılaştığımız bu özel coğrafyada, Kırgız geleneklerini yerinde deneyimledik. Her bir değer, bir halkın ruhunu ve köklerini yansıtırken; dostluğun, kültürlerarası bağların ve ortak mirasların güzelliğini taşıyor. Yüreklerimize işleyen bu samimi misafirperverlik için Aygül Caparova Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum."