Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,2316
  • 36,7619
  • 2927.69
  • 8870.36

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Kasım 2024 Çarşamba 17:28

Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te! Ala Arça Milli Parkı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşi Aniko Levai ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ala Arça Milli Parkı'nı ziyaret etti.