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DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 14:14

Elon Musk'ın evi ilk kez görüntülendi! İşte fotoğrafları

Son günlerde, Twitter'ı satın almasıyla teknoloji gündeminin odağında olan Elon Musk, yaptığı açıklamalarla da konuşulmaya devam ediyor.

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