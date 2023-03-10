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DÜNYA
Eklenme tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 13:33

Elon Musk Teksas'ta kendi şehrini inşa etmeyi planlıyor

SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın, ABD'nin Teksas eyaleti yakınlarındaki bölgeye kendi şehrini inşa etmeyi planladığı bildirildi.

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