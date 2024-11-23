Dünyayı dolaşan Türk bisikletçi, ABD'yi bir uçtan diğerine 110 günde geçti

"Çok güzel bir misafirperverlik gördüm diyemeyeceğim"





Kendisine seyyah, çılgın, gezgin gibi birçok isim verildiğini dile getiren Genç, "Gezmeyi seven bir Türküm. Bisikletimin arkasında 14 yıldır Türk bayrağını dünyada gezdiriyorum. ABD'yi bu şekilde gezmek de güzel. Muhteşem bir doğası var ama çok güzel bir misafirperverlik gördüm diyemeyeceğim, bunu açık söyleyeyim." dedi.

Genç, bisikletle Asya'yı, Avrupa'yı, Afrika'yı ve Güney Amerika'yı dolaşırken kendisinin hep bir "turist" olarak görüldüğünü ve yardım edildiğini ancak ABD'de bunu özellikle güney eyaletlerinde hissetmediğini vurguladı.

Amerikalıların misafirperverliğinden şikayetçi olan Genç, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Dünyanın her yerinde yolda giderken o misafirperverliği görebiliyorsun ama ABD'de uzun kilometreler boyunca o misafirperverliği göremedim, çok geç başladı. Ne zaman ki Colorado eyaletine geldim, benim için ABD'nin misafirperverliği, halkın güler yüzlülüğü orada başladı. Ondan sonra Utah, Nevada, California'da her şey değişti. Ama aşağı eyaletlerde o misafirperverliği maalesef göremedim. Yani çöl geçiyorsun, bir kişi gelip de 'kardeş bir su ister misin, bir şeye ihtiyacın var mı?' demiyor, ya 166 kilometre hiçbir şey yok, çölde pedallıyorsun ama hava 45-50 derece. Bu hakikaten çok şaşırtan bir gözlemdi benim için, çünkü normal değil, 5 bin kilometreden bahsediyorum."