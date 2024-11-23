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DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 11:50

Dünyayı dolaşan Türk bisikletçi, ABD'yi bir uçtan diğerine 110 günde geçti

Türk bisikletçi Gürkan Genç, ABD'nin Florida eyaletinden California'ya bisikleti ile 110 günde 9 bin 500 kilometre kat etti.

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