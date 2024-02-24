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DÜNYA
Eklenme tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 11:53

Dünyanın yedi harikasından biri! Keops piramiti hakkında merak edilenler

Dünyanın yedi harikasından Keops piramidinin bulunduğu Mısır, geçen yıl 14,9 milyon turist tarafından ziyaret edildi. İşte Mısır'da bulunan piramitlerin arasında en büyük ve en eskisi olarak kabul edilen Keops hakkında merak edilenler...

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