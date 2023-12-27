Dünyanın 'iki yüzü'

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Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'nda yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı kutlamaları için hazırlıklar büyük bir coşkuyla devam etti. Gazze'ye yapılan saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, Deir Al-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi

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2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Fransa`yı penaltı atışlarında mağlup eden Arjantin, Dünya Kupası`nın sahibi oldu. Maç sonrası düzenlenen kupa töreninde Arjantin oyuncusu Lionel Messi`ye Adidas Altın Top ödülü takdim edildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi`ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Gazze`nin Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan teslim alındı

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Bir tarafta yılbaşı heyecanı ve havai fişek gösterileri; diğer tarafta ise İsrail`in Gazze`ye saldırılarında kullandığı aydınlatma fişeği...

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Eğlenmek için çamur birikintisi olan çukura girenler ve İsrail`in öldürdüğü Gazzelilerin toplu mezarlara gömülmesi...

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Bir tarafta festival için yüz boyayanlar; diğer tarafta İsrail`in bombardımanında yüzü kan olanlar...



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New York`taki gökdelenlere karşın İsrail`in saldırılarında dümdüz olan Gazze...

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Bir tarafta insanlar yeni yıl için alışverişe çıkarken, diğer tarafta İsrail`in Gazze`de "zorla" yerinden ettiği yüz binlerce Filistinli...

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Bir tarafta alışveriş kuyruğu, diğer tarafta yiyecek bir lokması, içecek temiz suyu bulunmayan Gazzelilerin ihtiyaç kuyruğu...

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İngiltere`nin başkenti Londra`da bir gezi; Gazze`de İsrail`in "zorla" yerinden ettiği insanların güvenli bir bölgeye gitme çabası...

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Turistik bir gezi için at arabası kullananlara karşın, İsrail`in saldırılarında yaralananları hastaneye ulaştırmak için at kullananlar...

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Bir festival için üzerlerini, yüzlerini boyayanların eğlence için bir kişiyi el üstünde tutmasına karşın; İsrail`in Gazze`deki katliamında hayatını kaybeden bir gazetecinin cenaze töreni...