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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 13:31

Dünyanın 'iki yüzü'

Başta Batı ülkeleri olmak üzere Dünya genelinde hayat normal akışında devam ederken, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'deki yıkım ve insanların yaşadığı dram, bir ikilem olarak fotoğraf karelerine yansıyor.

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