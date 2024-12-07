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DÜNYA
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2024 Cumartesi 09:42

Dünyanın en uzun boylu kadını Gelgi! İngiltere'ye böyle uçtu

Düyanın en uzun boylu kadını olarak 'Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, 2 metre 15 santimetre boyundaki Rumeysa Gelgi, sosyal medya hesabından Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla yaptığı Londra seyahatini ve uçuşta yaşadıklarını anlatan bir video paylaştı.

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