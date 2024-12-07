Dünyanın en uzun boylu kadını Gelgi! İngiltere'ye böyle uçtu

Türk Hava Yolları, gökyüzündeki evim olduğun ve seyahat hayallerimi gerçekleştirmemde her zaman beni desteklediğin için teşekkür ederim. Birlikte dünyanın dört bir yanındaki daha fazla yeri keşfetmeyi dört gözle bekliyorum! Ayrıca, benim için kusursuz bir yolculuk sağlamak için çok çalışan inanılmaz Türk Hava Yolları yöneticilerine ve personeline, uçuşlarımı çok konforlu hale getiren kabin ekiplerine ve tıbbi ekiplere, tüm uçuş boyunca güvenliğimi ve refahımı ön planda tuttukları için içten şükranlarımı sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)