Dünyanın 'en uzun adamı' ve 'en kısa kadını' bu kez Kaliforniya'da buluştu

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Mardin'in Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşayan, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen ile boyu 62,8 santimetre olan Hindistanlı Jyoti Amge, 6 yıl aradan sonra Irvine'de bir otelde gerçekleşen görüşmede, birlikte kahvaltı yaptı.

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Eğlenceli zaman geçiren ikili, kahvaltının ardından hatıra fotoğraf çektirdi.

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Kösen ve Amge, ABD'li bir yapımcının daveti üzerine gerçekleşen organizasyon kapsamında yarın Los Angeles'a gidecek. Sultan ve Jyoti'nin buluşması, ABD'li bir prodüktör tarafından kayda alınacak.

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İkili, Mısır Kültür ve Turizm Bakanlığının daveti üzerine 2018'de başkent Kahire'de bir araya gelmiş, Giza Piramitleri'ni ziyaret etmişti.

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Bugüne kadar 128 ülkeye 500'den fazla seyahatte bulunan Kösen, dünyada ayak basmadık yer bırakmak istemiyor.

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DÜNYADA BU DEV AYAKLARIN HER YERE BASMASI LAZIM

Sultan Kösen verdiği bir röportajda, "dünyanın yaşayan en uzun insanı" unvanını sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söylemişti.

Dünyanın her yerinde ülkenin tanıtımına katkı sağlamaya çalışacağını aktaran Kösen, "Yeryüzünün yaşayan en uzun insanıyım. 42 yaşına girdim. 15 yıldır rekorlar kitabındayım ve rekorumu koruyorum. Her yıl kitap basımında da benim fotoğrafım yer alıyor." demişti.

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Bugüne kadar 128 ülke gezdiğini dile getiren Kösen şunları söylemişti:

"Ülkemizi, kültür elçisi olarak dünyaya tanıtıyorum. Türkiye'yi dünyaya taşıyorum. Mardin, dilleri ve dinleri ile dünyaya örnek olabilecek bir şehirdir. Tüm dünya Mardin'i örnek alsın."

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