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DÜNYA
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 09:23

Dünyanın 'en uzun adamı' ve 'en kısa kadını' bu kez Kaliforniya'da buluştu

Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun adamı' unvanını koruyan Sultan Kösen, 62,8 santimetre boyuyla 'dünyanın en kısa kadını' Hindistanlı Jyoti Amge ile ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Irvine kentinde bir araya geldi.

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