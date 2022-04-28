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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 13:39

Dünyanın en tehlikeli plajları hangileri! Burada yüzmek cesaret ister

Herkesin tatil rüyalarını süsleyen doğa harikası plajlar, bazen göründüğü kadar masum ve huzurlu olmayabiliyor. Kartpostal tadında karelere konu olan plajlar, uçurumları, köpekbalıkları, zehirli deniz canlıları ve piranhalarıyla, tatil hayallerini kabusa çevirebiliyor. İşte dünyanın en tehlikeli plajları...

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