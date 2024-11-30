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DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 11:23

Dünyanın en soğuk şehri! Sıcaklık kışın eksi 64 dereceye kadar düşebiliyor

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Yakutsk'da 250 bin kişi yaşıyor.

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