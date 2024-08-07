Dünyanın en şaşırtıcı köprüleri! Ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor

Laguna Garzón Köprüsü
Uruguay'da inşa edilen Laguna Garzón Köprüsü günümüz köprülerinin aksine yuvarlak olarak yapıldı. Köprünün dairesel yapısı sayesinde sürücülerin fazla hız yapmasına engel oluyor aynı zamanda manzarayı panoramik olarak izleme fırsatı sunuyor.
Trift Köprüsü
Hayal ettiğiniz kadar korkutucu olmayan Trift köprüsü Alp dağlarında yürüyebileceğiniz en uzun asma köprüdür.
The Juscelino Kubitschek Köprüsü
Yapımı 2002 yılında tamamlanan köprü, Paranoá Gölü üzerinde araçlar ve yayalar için bir geçit görevi görmektedir.
Altın Köprü Da Nang
Golden Bridge Da Nang, Vietnam'da bulunan The Sun Worlds turizm kompleksi içinde yer alan bir köprüdür. Devasa bir çift elin içinden geçen altın renkli köprü, ziyaretçilere fantastik film sahnelerini çağrıştıran bir atmosfer sunmaktadır.
Glacier Skywalk -Yıkılmaz Manzara
Glacier Skywalk, doğanın etkileyici güzelliğini çelik ve camla buluşturan bir başyapıt. Sturgess Architecture imzası taşıyan bu yapı, Jasper'da eşsiz bir manzara sunuyor.
Heliks Köprüsü
Singapur'da Marina Centre ile Marine South bölgelerini birleştiren bir yaya köprüsüdür. Resmi olarak 24 Nisan 2010'da açılmıştır ancak açıldıktan sonra yapımına devam etmiştir. Tamamının açılması 18 Temmuz 2010'da olmuştur
Millau Viyadüğü
Millau Viyadüğü, Tarn Nehri'nin bulunduğu vadiden geçen ve Millau ile Güney Fransa'yı birbirine bağlayan kablo destekli bir asma köprüdür. İnşaat mühendisi ve Mimar Norman Foster tarafından tasarlanan köprü dünyanın üzerinden taşıt geçen en yüksek köprüsü unvanına sahiptir. 343 metre yüksekliği ile Eyfel Kulesi'nden biraz daha yüksek ve Empire State Binası'ndan 37 metre daha kısadır. Köprü saatte 225 km. hıza ulaşan rüzgâr hızına dayanıklı biçimde üretilmiştir.
New River Gorge Köprüsü
New River Gorge Köprüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusundaki Appalachian Dağları'ndaki Fayetteville, West Virginia yakınlarındaki New River Gorge üzerinde 3.030 fit uzunluğunda çelik kemerli bir köprüdür.
Bixby Creek Köprüsü
Kaliforniya'nın Big Sur sahilinde Bixby Creek Köprüsü olarak da bilinen Bixby Köprüsü, estetik tasarımı, "zarif mimarisi ve muhteşem ortamı" nedeniyle Kaliforniya'nın en çok fotoğraflanan köprülerinden biridir. Betonarme açık kirişli bir kemer köprüsüdür.
Brooklyn Köprüsü
New York'ta East River üzerinde Brooklyn ile Manhattan'ı birbirine bağlayan bir köprüdür. Köprünün yapımına 3 Ocak 1870'te başlandı. 13 yıl sonra tamamlandı ve 24 Mayıs 1883'te hizmete açıldı.
Capilano Asma Köprüsü
Kuzey Vancouver Bölgesi'nde, Britanya Kolumbiyası, Kanada'nın Yukarı Capilano kentindeki Capilano Nehri'ni geçen basit bir asma köprüdür. Mevcut köprü 140 metre uzunluğunda ve nehirden 70 metre yüksekliktedir.
Széchenyi Zincirli Köprü
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin batı ve doğu yakası olan Buda ve Peşte arasındaki Tuna Nehri'ni kapsayan bir zincir köprüdür.
Karlův Köprüsü
Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Vltava Nehri üzerine kurulmuş olan tarihi köprüdür. Kral IV. Karl tarafından yaptırılan köprünün mimarı Peter Parler'dir
Golden Gate Köprüsü
Kaliforniya'daki San Francisco Körfezi'nin girişinde, Golden Gate Boğazı üzerinde bir asma köprüdür. Şu anda, dünyadaki en uzun on dokuzuncu asma köprüdür. Köprü uzunluğu 2,73 km, ayaklar arasındaki uzaklık 1,28 km'dir, yüksekliği 235 metreyi bulur. Taşıt trafiği için altı şerit vardır.
John A. Roebling Asma Köprüsü
Ohio Nehri üzerinde Cincinnati, Ohio ve Covington, Kentucky arasında uzanan bir asma köprüdür. 1 Aralık 1866'da açıldığında, 1.057 fit ana açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsüydü
Kapell Köprüsü
İsviçre'nin Luzern şehrinde, Aare Nehri'nin kollarından Reuss Nehri'nin üzerinde bulunan ahşap yapımı kapalı köprü. 1333 yılında Luzern şehrini savunmak amacıyla yapıldı.
Manhattan Köprüsü
Amerika Birleşik Devletleri'nde East River üzerinde bulunan ve New York'un Manhattan bölgesine bağlı Lower Manhattan ile Long Island'daki aynı şehrin Brooklyn bölgesini birbirlerine bağlayan iki katlı asma köprü.
Vasco da Gama Köprüsü
Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Tejo Nehri'nin üzerinden geçen bir köprüdür.
Millennium Bridge
Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'daki Thames Nehri üzerinde yer alan ve sadece yayalara açık olan çelik asma bir köprüdür. Londra şehrinin Bankside bölümünü şehir merkezi ile bağlayan bu köprü Thames Nehri üzerindeki Southwark Köprüsü ile Blackfriars Köprüsü arasında yer almaktadır.
Pont Alexandre III
Paris'te Seine'yi kapsayan bir kemer köprüsüdür. Champs-Élysées bölgesini Invalides ve Eyfel Kulesi'ninkilerle birbirine bağlar. Köprü, yaygın olarak şehrin en süslü, abartılı köprüsü olarak kabul ediliyor.
Ponte Vecchio
Arno Nehri üzerinde bulunan, Floransa'nın en meşhur köprüsüdür. Nehrin en dar kısmında yer alan Ponte Vecchio 14. yüzyılda tamamlanmıştır. Köprünün üzerinde çok sayıda kuyumcu dükkânı bulunmaktadır.
Seri Wawasan Köprüsü
Malezya'nın yeni federal bölgesi ve idari merkezi olan Putrajaya şehrinin ana köprülerinden biridir. Öne eğimli bir pilona sahip bu fütüristik asimetrik kablolu köprü, geceleri değiştirilebilir renk aydınlatmasıyla vurgulanan bir yelkenli gemi görünümüne sahiptir.
Rialto Köprüsü
Venedik, İtalya'da Büyük Kanal üzerindeki dört köprüden biridir. Köprü kanal üzerindeki en eski olanlardan biridi
Sidney Liman Köprüsü
Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan bir kemer köprüdür. İnşaatına 1923 yılında başlanmış olup 28 Temmuz 1932 tarihinde açılmıştır.
Tower Bridge
Birleşik Krallık'ın Londra şehrinde Thames Nehri üzerinde yer alan iki katlı bir açılır kapanır köprüdür.
Zhangjiajie Cam patika,
Wulingyuan bölgesinin yukarısında, Hunan, Zhangjiajie'de bir skywalk köprüsüdür. Turistlerin ilgisini çekmek için yapılmış cam tabanlı ve şeffaf bir köprüdür