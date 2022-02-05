Dünyanın en ilkel kabilesi ! Maymun etiyle besleniyorlar

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Bu kabilede yaşayan insanlar maymun eti yiyip bulundukları yeri biri ölünce terk ediyorlar. Bizim bildiğimiz dünyanın başka bir köşesinde bambaşka şekilde yaşayan insanlar olduğunu düşünmüş müydünüz hiç. Hem de aklınızın köşesinden bile geçmeyecek geleneklerini yüzyıllardır sürdürdüklerini. Örneğin, maymun eti yiyip aralarından biri öldüğünde kötü ruhlardan uzaklaşmak için bulundukları yeri terk edip başka bir yerde yerleştiklerini. İşte Himalayalar'da ormanların derinliklerinde yaşayan Raute adlı kabile ve ilginç gelenekleri...

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Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi.

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Hansen bunun için geçen yıl Ocak ayında yerel bir rehber eşliğinde, Nepal'de Katmandu'dan çıkıp Accham bölgesindeki ormanın derinliklerine daldı. Orada da kendilerini 'ormanın kralları' diye tanımlayan Raute kabilesinin yaşamına tanıklık etti.

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Nepal halkı tarafından ikinci sınıf insanlar olarak görülmek istemeyen Raute kabilesi üyeleri, bu yüzden modern hayata geçmek istemiyorlar.

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Raute kabilesi üyeleri, etnik kimliklerine sıkı sıkıya bağlılar ve kendilerinin kral soyundan geldiğine inanıyorlar.

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Herhangi bir maddi ya da gayrimenkul sahibi olmak gibi bir kaygıları yok. Sahip oldukları her şeyi de paylaşıyorlar. Göçebe halde yaşadıkları için de yanlarında taşıyabilecekleri şeylere sahip olmayı tercih ediyorlar.

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Aralarından herhangi biri öldüğünde onu gömdükten sonra kamp yaptıkları yeri terk edip başka bir yere doğru yola çıkıyorlar. ölülerini de dik olarak gömüyorlar. Böylece ruhunun cennette özgürlüğe kavuştuğuna inanıyorlar.

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