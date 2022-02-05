  • $13,5677
  • 15,5533
  • 788.501
  • 1943.81

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Şubat 2022 Cumartesi 16:26

Dünyanın en ilkel kabilesi ! Maymun etiyle besleniyorlar

Nepal'de bulunan Raute kabilesi dünyanın en ilkel kabilesi olarak biliniyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.