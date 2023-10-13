Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

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Türkiye'nin yaptığı savunma hamleleri meyvesini vermeye başladı. Global Firepower, yıllık GFP sıralamasında dikkate alınan her ulusal güç için toplam hava hizmeti gücünü takip ediyor. Tüm hizmet dallarından (Hava Kuvvetleri, Kara Havacılık, Deniz Kuvvetleri, Denizcilik) sabit kanatlı ve döner kanatlı (helikopter) uçak türleri dikkate alınmaktadır. Dikkate alınan uçak türleri arasında avcı uçakları (çok amaçlı, önleyici), eğitim uçakları (temel, gelişmiş), nakliye araçları (sabit kanatlı ve helolar), özel bombardıman uçakları ve kara saldırı uçakları, özel görev platformları vb. yer alıyor.