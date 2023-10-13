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DÜNYA
Eklenme tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 13:21

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Hava kuvvetleri, ülkelerin silahlı kuvvetleri için en önemli unsurlardan biridir. Hava kuvvetlerinin asıl amacı, alanı kontrol altına almak, düşman bombardıman uçaklarının ve diğer destek uçaklarının ait olduğu ülkenin hava sahasına girerek tehdit oluşturmasını engellemektir. Hava kuvveti olarak diğer ülkelerin önüne geçmek, uçak donanımı ve sayısının yanı sıra yüksek pilotluk becerileri gerektirir. Bununla birlikte, savaş uçaklarının neden her ülkenin hava filosunun en temel unsurlarından biri olduğu aşikardır. İşte, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin hava kuvvetlerinin gücü

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