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DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2022 Perşembe 11:06

Dünyanın en güçlü çocuğunun son hali! 12 yıl sonra ortaya çıktı

5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve 'dünyanın en güçlü çocuğu' olarak bilinen Romanyalı Giuliano Stroe 12 yıl sonra ortaya çıktı!

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