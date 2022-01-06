Dünyanın en güçlü çocuğunun son hali! 12 yıl sonra ortaya çıktı

Henüz 5 yaşındayken 'dünyanın en güçlü çocuğu' olarak tanınan Romanyalı Giuliano Stroe'un son hali şaşırttı.
Kaslı fiziği ve gücüyle bir zamanlar ilgi toplayan Stroe aradan geçen 12 yılın ardından ortaya çıktı.
17 yaşında olan Stroe, sosyal medya hesabından önceki yıllarda çekilen bir fotoğrafını elinde tutarak paylaşım yaptı. Stroe gönderisine, "17 ve 4 yaşında ben. Bir de Guinness Dünya Rekoru madalyası" notunu düştü.
Dokuz yaşına kadar dört cam şişe üzerinde 20 şınav çeken ve tek elle 20 saniyeden fazla amuda kalkmayı başaran Giuliano'nun vücut geliştirme tutkusu, babası Lulian'dan geliyor.
Genç adamın babası, küçük yaşta egzersize teşvik etmesi nedeniyle oğullarının sağlıklarına zarar verebileceği iddiasıyla eleştiriliyor.
Baba Giuliano ise eleştirilere karşılık "Erkeklerin düzgün büyümeyeceğini söylüyorlar ancak bunun kanıtı yok. Sıkı çalışma ve egzersiz her zaman iyidir" diyor.
Stroe, 2009 yılında bacaklarının arasına ağırlık topu koyarak en hızlı elle yürüme rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.
Amatör vücut geliştiricisi, 2010'da 90 derecelik açıyla en fazla şınav çekme rekorunu kırmayı başarmıştı.