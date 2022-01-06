Dünyanın en güçlü çocuğunun son hali! 12 yıl sonra ortaya çıktı

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Henüz 5 yaşındayken 'dünyanın en güçlü çocuğu' olarak tanınan Romanyalı Giuliano Stroe'un son hali şaşırttı.

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Kaslı fiziği ve gücüyle bir zamanlar ilgi toplayan Stroe aradan geçen 12 yılın ardından ortaya çıktı.

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17 yaşında olan Stroe, sosyal medya hesabından önceki yıllarda çekilen bir fotoğrafını elinde tutarak paylaşım yaptı. Stroe gönderisine, "17 ve 4 yaşında ben. Bir de Guinness Dünya Rekoru madalyası" notunu düştü.

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Dokuz yaşına kadar dört cam şişe üzerinde 20 şınav çeken ve tek elle 20 saniyeden fazla amuda kalkmayı başaran Giuliano'nun vücut geliştirme tutkusu, babası Lulian'dan geliyor.

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Stroe'nın henüz 18 aylıkken babasının hareketlerini taklit etmeye başladığı belirtiliyor.

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Genç adamın babası, küçük yaşta egzersize teşvik etmesi nedeniyle oğullarının sağlıklarına zarar verebileceği iddiasıyla eleştiriliyor.

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Baba Giuliano ise eleştirilere karşılık "Erkeklerin düzgün büyümeyeceğini söylüyorlar ancak bunun kanıtı yok. Sıkı çalışma ve egzersiz her zaman iyidir" diyor.

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Stroe, 2009 yılında bacaklarının arasına ağırlık topu koyarak en hızlı elle yürüme rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

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Amatör vücut geliştiricisi, 2010'da 90 derecelik açıyla en fazla şınav çekme rekorunu kırmayı başarmıştı.

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Giuliano Stroe şimdilerde spora devam ederken çalışmalarını YouTube hesabından paylaşıyor.