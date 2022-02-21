Dünyanın en garip canlıları! İlk kez göreceksiniz

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Thorny Dragon – Dikenli Ejderha Bir diğer adı Dikenli Molok olan Dikenli Ejderhalar nesli çok önceden tükenen efsane ejderhalara benzerlikleriyle dikkat çekerler. Boyları 15 cm'ye kadar görülebilir.

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Geniş ve yayvan olan bedeni dikenlerle doludur ve bu sayede kendini savunur. Zararsız bir hayvandır. Dikenli Ejderhalar, yaşayabilmek için çöle çok iyi uyum sağlamışlardır.

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Sabahın erken saatlerinde dikenlerinin üstünde oluşan çiy taneleri buradan ağzına kayarlar. Böylece su arama zahmetine katlanmadan haftalarca yaşayabilir.

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Sıcaktan korunmak için kendini kumlara gömer. En sevdiği yiyeceklerden biri karıncadır. Duruma göre renk değiştirebilir.

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Hem kalkanı var, hem silahı; tam bir savaşçı...

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Armadillonun bedeni çapraz sıralar biçiminde düzenlenmiş boynuzumsu, çokgen pullardan oluşan bir kabukla kaplıdır.

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Armadilloların vücudu bir tür zırhla korunuyor.

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Hayvanın sırtındaki bu pullar tehlike karşısında top gibi yuvarlaklaşabilen dokuz sıra kastan oluşur.

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Hortumsu burnu uzundur. Ön dişleri olmayan ağız, minesiz azı dişleriyle donanmıştır.

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Yerde bulduğu bitkileri ve böcekleri yiyerek beslenir.

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Güçlü tırnaklarıyla karınca yuvalarını kolayca açabilir ve böcekleri uzun, yapışkan diliyle yakalar. Eti için Meksikalılar tarafından avlanır.

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Canlı durumdaki midye, kabuklarının arasından dilini uzattı ve inanılmaz bir şey yaptı.

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Aslında ayak niyetine, hareket etmek için kullandığı bu dil görünümlü organıyla masadaki tuzu yalayan midye, görenleri şaşırtıyor.

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Bu son derece ender bulunan köpekbalığı, yaşayan dinazor olarak kabul edildi...

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Mike Lochlainn ve oğlu, bu son derece ender rastlanan köpekbalığını Victoria sahillerinin güneydoğusundaki Cape Verde'de denizin 609 metre derinliğinden çıkardı.

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Görenleri hayrete düşüren bu canlı işte böyle fotoğraflandı...

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Kral Yengeç'in boyu, bacakları dahil olmak üzere 1.5 metreye, ağırlığı ise 8 kiloya kadar ulaşabiliyor.

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Hindistan cevizini kırabilme özelliğinden dolayı bazı bölgelerde 'Hindistan Cevizi Yengeci' de deniyor.

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Bu yengeçler maalesef yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Nesli tükenmek üzere olan bu tür hayatta kalma savaşı veriyor.

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Örümcek kuyruklu engerek yılanı Bu yılanların kuyrukları örümcek gibidir.

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Bu kuyruğun amacı, örümceğin onu sallayarak yemini çekmesidir.

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Dünyanın en endemik yılan türüdür.

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Alpaka Alpaka, vahşi alpakalardan türemiş, Güney Amerika develerinin evcilleştirilmiş türüdür. Görünüşü koyuna benzer ama daha büyüktür ve daha dik ve uzun bir boynu vardır. Ayrıca koyunlar genellikle sadece beyaz ve siyah olurken alpakaların bir sürü rengi vardır.

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Yer domuzu Bazen 'karıncayiyen' ismini alır. Orta boylu, Afrika kökenli memeli bir hayvandır. İsim Afrika dilinde ve Hollandaca 'yer domuzu'ndan gelir. Nedeni Avrupa'dan gelip buraya ilk yerleşenler bu türü domuza benzetmişlerdir. Yine de domuzlarla pek bir ilgisi olduğu söylenemez.

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Aye-aye Madagaskar maymununa yakındır. Kemirgen dişleriyle ince orta parmağı bir bütün oluşturarak ağaçkakanın görevini üstlenir . Gece duyularıyla hareket eden en büyük maymundur.

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Kel Uakari Belirgin kırmızı suratından dolayı bir diğer ismi Kırmızı Uakari'dir. Brazilya, Peru ve Kolombiya'nın bataklık dolu ormanlarında bulunur. 2004 Dünya Koruma Birliği (IUCN) tarafından Kırmızı listeye alınmıştır çünkü doğal ortamı gittikçe azalmaktadır.

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Geyik domuzu Endonezya çevresindeki adalar asıllı domuza benzer hayvanlardır. 'Babyrousa' soyunun tek türü olarak sınıflandırılan geyik domuzu, yapılan son çalışmalar ile bunun doğru olmadığını kanıtladı. Çoğu uzman bu türün domuz familyasından geldiğine ve bu famiyanın en eski üyelerinden biri olduğuna inanır.

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Misk kedisi 'Asyalı Ayı kedisi' olarak da bilinir. Bu ismi veren yerli dil kaybolduğundan isminin asıl anlamı da kaybolmuştur. Genellikle Güneydoğu Asya, Borneo, Vitenam, Malezya, Endonezya ve Palawan adalarında bulunur.

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Yaban faresi Afrika ve Orta Doğu'da yaşarlar. Gür tüylü, küçük kuyruklu, tombul hayvanlardır. 'Welsh corgi' cinsi köpek büyüklüğündedir. Çoğu 30-70 santimetre uzunluğunda ve 2 ile 5 kilo ağırlığındadır. Uzaktan kilolu bir tavşan ya da hint domuzu ile karıştırılabilir.

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Çıplak çöl faresi Memeli gruplar içinde oldukça farklı bir yerde duran bu ilginç hayvanın çirkinliği bilim çevrelerince de tescillendi. Acı hissinin olmadığı vücutları soğuk kanlı bir metabolizmaya sahiptir. 10 santimetre uzunluğunda ve 30-35 gram ağırlığındaki bu farelerin 'kral fare' adıyla bilinen en büyükleri 80 gram ağırlığa kadar ulaşabiliyor. Görüş mesafeleri düşük olan çıplak çöl fareleri, toprak altında hızlı hareket yeteneğine sahip.

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Nasikabatrachus sahyadrensis Hindistan'daki Batı Ghats sıradağlarında yedi santimetre boyunda, tombul, sivri burunlu mor bir amfibi türüdür. Yeni keşfedilen bu hayvanın henüz kesin bir adı yoktur. Tıknaz yapısıyla bilim adamlarını şaşırtan bu ilginç kurbağaya; sanskritçe nasika, (burun) batrachus (kurbağa) ve sahyadri (bulunduğu dağın adı) sözcüklerinden oluşan nasikabatrachus sahyadrensis adı verildi.

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Cadı maki Bir tür maymun olan bu hayvan, Endonezya ve Filipinlerde yaşar. Parmakları vantuzludur ve kafasını 180 derece döndürebilir. Ne olduğuna anlam veremediğiniz, kocaman soru işaretleriyle dolu gözlerle etrafa bakıyormuş izlenimi veren, küçük vücudu ve uzun parmaklarıyla dallara tutunup, ağaçlara yaslanıp öylece duran tembel hayvan olarak bilinirler.

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Pigme marmoset Dünyanın en küçük maymun türü olan pigme marmosetler kuyruk dahil 30 santimetre uzunluğa sahiptirler. Genelde 10'lu gruplar halinde yaşayan hayvanların vucut ağırlıkları 50 veya 100 gram arasında değişir. Brezilya'nın batı bölgeleri başta olmak üzere, Kolombiya, Doğu Ekvador ve Peru'da da bu hayvanlarla karşılaşmak mümkün.

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Tembel hayvan Orta ve Güney Amerika'da yaşayan tembel hayvanlar, tüm memeliler arasında en yavaş hareket eden hayvanlar olarak bilinirler. Saniyede en fazla yarım metre kadar hareket ettiği hesaplanmıştır. Tembel hayvanlar, günde 15 ve 18 saat uyuyarak en çok uyuyan hayvanların başında gelir. Pek fazla yemek yemeyip su içmedikleri de bilinmektedir. Bu nedenle doğaya en az zararı olan hayvanlar olarak tanınırlar. Tembel hayvanlar, keskin pençeleri sayesinde dalların üzerinde tersine doğru asılı bir şekilde yaşarlar. Yere ise yalnızca ağaç değiştirmek veya boşaltım yapabilmek için inerler. Sürekli ters asılı oldukları için iç organlarının yerleri bile diğer memelilerden farklıdır. Hatta tüyleri de ters yöne uzar.

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Tazmanya canavarı Tazmanya şeytanı olarak da bilinen bu hayvan, bir yırtıcı keseli familyası olan keseli sansargillerden bir türüdür. Bu familyanın şu an yaşayan en büyük temsilcisidir ve Sarcophilus cinsinin tek üyesidir. Ufak bir köpek ebatlarında ama yapılı ve kaslıdır. Şu anda dünya üzerinde bulunan en büyük etobur keselidir. Sadece Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde yaşar. Adını siyah kürkü, irkildiğinde yaydığı nahoş kokusu, yüksek sesle çıkardığı ürkütücü çığlığı ve beslenirken yaptığı hırçın hareketlerden dolayı almıştır. Canavarın yüzünde ve kafasının tepesinde bıyıkları vardır. Bunlar karanlıkta yemek ararken avlarının ve diğer canavarların yerlerini tespit etmede işe yarar. Kışkırtıldığı zaman keskinliği kokarcanınkine rakip olabilen bir koku salabilir. Duyma egemen duyusudur, aynı zamanda mükemmel bir koku alma duyusuna da sahiptir.

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Tibet tilkisi Tibet tilkisi olarak bilinen bu hayvanın anavatanı Nepal'deki Tibet Platosu. Bunun dışında Çin ve Hindistan'da da bu türe rastlanıyor. Genellikle 5 bin 300 metre yükseklikteki bölgelerde yaşamını sürdüren bu tilki türü, tüm tilkilerin içinde en büyük ses hassasiyetine sahip olanıdır.

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Beyaz yüzlü saki 'Guyanalı saki' veya 'Altın yüzlü saki' diye de anılıyor. Maymun ırkından gelen bir tür olan sakiler, Brezilya, Fransız Guyana, Venezuela ve Surinam'da yaşıyor. Genellikle meyveyle beslenen bu hayvanlar aynı zamanda fındık, bitki tohumu ve böceklerle de besleniyor.