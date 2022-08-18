dünyanın en eski teknoloji ansiklopedisi deşifre edildi! 2 bin 300 yıllık sır çözüldü

Araştırmacılar, antik bir Çin metninde yer alan esrarengiz tarifleri deşifre ederek, o zamanların karmaşık sanat ve silah yapımı tekniklerine ilişkin gizemi çözdü.

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları milattan önce 300 yılına tarihlenen Kaogong ji olarak bilinen bir Çince metindeki altı kimyasal formülü ortaya çıkardı.

Dünyanın En Eski Teknoloji Ansiklopedisi olarak bilinen el yazması, arkeologların 1920'lerden beri sırlarını çözmeye çalıştıkları Çin erken imparatorluk yönetiminin ayrıntılı bir arşivinin bir parçasını oluşturuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Mark Pollard, "Kaogong ji, imparatora her şeyin kontrol altında olduğunu garanti etmek için bir yönetici tarafından yazılmış olabilir. imparatorluğun nasıl yönetileceğine dair bir kılavuzun parçasını oluşturuyor" diye konuştu.

Bununla birlikte Pollard, bilim insanlarının 100 yıldır metinde yer alan Jin ve Xi adlı iki temel bileşinin anlamını araştırdıklarını, ancak şimdi bunları tanımlayabildiklerini sözlerine ekledi.

Antiquity dergisinde yayınlanan bir araştırmanın yazarları daha önce Jin ve Xi'nin iki gizemli bileşeninin bakır ve kalay olduğu düşünüldüğünü belitti. Fakati yeni bulguların bunların iki farklı metalden ziyade, erken Çin bronzlarının üretiminde kullanılan önceden yapılmış alaşımlara atıfta bulunabileceklerini bildirdiler.

Bir metal elementin en az bir başka elementle birleşmesiyle oluşan homojen karışıma alaşım deniliyor. . Elde edilen malzeme yine metal karakterli malzeme oluyor, fakat alaşımlar karışıma giren metallerin özelliklerinden farklı özellikler gösteriyor.

Pollard, Jin ve Xi'nin henüz kesin kombinasyonunu belirlemiş olasalar da bunların birkaç metalin karışımdan oluştuğundan kesnilikle emin olunduğunu aktardı.

9 / 11



Diğer taraftan, çalışmanın yazarları yeni keşfin Kaogong ji'nin yazıldığı döneme ait Çin sikkelerine bakılarak yapıldığını bildirdi. Madeni paralar, bir bakır-kalay-kurşun ve bir bakır-kurşun olmak üzere önceden hazırlanmış iki alaşım içeriyordu.





Pollard, "Jin ve Xi'nin ne anlama geldiğini yeniden yorumlayınca, onların önceden hazırlanmış alaşımları tarif ettikleri aklıma geldi" dedi.