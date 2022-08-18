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DÜNYA
Eklenme tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 10:29

dünyanın en eski teknoloji ansiklopedisi deşifre edildi! 2 bin 300 yıllık sır çözüldü

İngiltere'de yer alan Oxford Üniversitesinden bilim insanları 2 bin 300 yıl önce Çin'de yazılan antik bir metindeki 6 kimyasal formülü deşifre etmeyi başardı.

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