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DÜNYA
Eklenme tarihi: 7 Mart 2023 Salı 10:34

Dünyanın en erken doğan ikizleri! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiler

Kanada'da 22 haftalık dünyaya gelen iki kardeş, dünyanın en erken doğan ikizleri olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Doğumları öncesinde hayatta kalmaları için neredeyse hiç şans verilmeyen bebekler geçen sene gerçekleşen doğumda 126 gün erken dünyaya geldi. Daha önceki rekor ise 2018'de ABD'nin Iowa eyaletinde 125 gün erken doğan ikizlere aitti.

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