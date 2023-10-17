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DÜNYA
Eklenme tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 12:41

Dünyanın 7 Harikası'ndan Biri: Gize Piramitleri

Mısır Firavunu Khufu'nun, anıt-mezar olarak MÖ 2560'da yaptırdığı, Dünya'nın Yedi Harikası'ndan biri olan Keops Piramiti'nin de içinde bulunduğu Gize Piramitleri, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

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