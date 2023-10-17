Dünyanın 7 Harikası'ndan Biri: Gize Piramitleri

Mısır Firavunu Khufu'nun, anıt-mezar olarak MÖ 2560'da yaptırdığı, Dünya'nın Yedi Harikası'ndan biri olan Keops Piramiti'nin de içinde bulunduğu Gize Piramitleri, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
Dünyanın yedi harikasından biri sayılan Büyük Piramit, Firavun Khufu ya da Keops döneminde, milattan önce 2560 civarında bir anıt mezar olarak inşa edilmişti.
Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza'da yer alan Büyük Piramit'te gizli bir koridorun keşfedildiği bildirildi. Bu keşfin yeni başka bulguların önünü açabileceği kaydedildi.
Dokuz metre uzunluğunda ve iki metre genişliğindeki tamamlanmamış koridorun piramidin ana girişinin arkasında olduğu bildirildi.
Mısırlı yetkililer koridorun piramidin yedi metre aşağısındaki ana girişe ya da piramitte henüz keşfedilmemiş başka bir oda ya da mekana olan ağırlığını hafifletmek için inşa edilmiş olabileceği tahminini dile getirdi.
Koridor uluslararası bir araştırma ekibi tarafından piramidin kuzey yüzünün arkasında ilk kez 2016 yılında keşfedilen bir boşluğu analiz etmek için kullanılan kozmik ışınlara dayalı bir görüntüleme yöntemi sayesinde açığa çıkarıldı.
Bu teknik, katı nesnelere X ışınlarından daha etkili bir şekilde nüfuz eden kozmik ışın müon parçacıklarını izleyerek bilim insanlarının içerideki bilinmeyen yapıların varlığını doğru bir şekilde görselleştirmesine olanak tanıyor.