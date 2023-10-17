Dünyanın 7 Harikası'ndan Biri: Gize Piramitleri

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Mısır Firavunu Khufu'nun, anıt-mezar olarak MÖ 2560'da yaptırdığı, Dünya'nın Yedi Harikası'ndan biri olan Keops Piramiti'nin de içinde bulunduğu Gize Piramitleri, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

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Dünyanın yedi harikasından biri sayılan Büyük Piramit, Firavun Khufu ya da Keops döneminde, milattan önce 2560 civarında bir anıt mezar olarak inşa edilmişti.



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Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza'da yer alan Büyük Piramit'te gizli bir koridorun keşfedildiği bildirildi. Bu keşfin yeni başka bulguların önünü açabileceği kaydedildi.

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Dokuz metre uzunluğunda ve iki metre genişliğindeki tamamlanmamış koridorun piramidin ana girişinin arkasında olduğu bildirildi.

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Mısırlı yetkililer koridorun piramidin yedi metre aşağısındaki ana girişe ya da piramitte henüz keşfedilmemiş başka bir oda ya da mekana olan ağırlığını hafifletmek için inşa edilmiş olabileceği tahminini dile getirdi.

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Koridor uluslararası bir araştırma ekibi tarafından piramidin kuzey yüzünün arkasında ilk kez 2016 yılında keşfedilen bir boşluğu analiz etmek için kullanılan kozmik ışınlara dayalı bir görüntüleme yöntemi sayesinde açığa çıkarıldı.

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Bu teknik, katı nesnelere X ışınlarından daha etkili bir şekilde nüfuz eden kozmik ışın müon parçacıklarını izleyerek bilim insanlarının içerideki bilinmeyen yapıların varlığını doğru bir şekilde görselleştirmesine olanak tanıyor.

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