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DÜNYA
Eklenme tarihi: 7 Mart 2023 Salı 10:59

Dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı! Aralarında Türkiye'den de bir bina var

Dünyada birçok yapı da olası depremlere karşı adeta mühendislik harikasıyla üretilmiştir. Bu yapılar 8 büyüklüğündeki depremleri bile zarar görmeden atlatabiliyor. İşte depreme dayanıklı en iyi 8 yapı.

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