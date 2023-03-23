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DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 11:06

Dünya genelinden ilk teravih! İşte o anlar

Dünya genelinde birçok ülkede Müslümanlar ilk teravih namazlarını kıldılar. Müslümanlar, Ramazan ayının habercisi olan ilk teravihte camileri doldurdu.

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