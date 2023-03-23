Dünya genelinden ilk teravih! İşte o anlar

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi olarak nitelendirilen Karadağ'da başta başkent Podgorica olmak üzere farklı kentlerde bulunan 130'dan fazla camide ilk teravih namazı kılındı.
Kudüs'te binlerce kişi, ramazan ayının ilk teravih namazını Müslümanların ilk kıblesi Mescd-i Aksa'da kıldı.
Ukrayna'daki Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını başkent Kiev'deki Ar-Rahma Camii'nde kıldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Müslümanlar Ramazan ayının ilk teravih namazını Doğu Londra Camisinde kıldı.
İsviçre genelinde Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı. Cenevre kentinde Müslüman Cemaati Vakfı Camisi'nde teravih namazı eda edildi.
Gazze'deki Filistinliler, ramazan ayının ilk teravih namazını Refah kentindeki el-Avde Camisi'nde kıldı.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde ilk teravih namazını kılındı.
Malezya'da ramazan ayının ilk teravih namazı Putrajaya kentindeki Tuanku Mizan Cami'nde kılındı.
Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, ilk teravih namazını kılarak ramazan ayını karşıladı. Başkent Tiran'daki Müslümanlar da ilk teravih nedeniyle Ethem Bey Camisi'ne geldi. Müslümanlar, Tiran'daki camilerin yanı sıra ülke genelindeki camileri de doldurdu.
Libya'daki Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını başkent Trablus'taki Al Dâvah Camii'nde kıldı.
Almanya'da Müslümanların yoğun yaşadığı Köln kentinde, ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
İspanya'daki Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını Granada kentindeki Merkez Camii'nde kıldı.
Mısır'daki Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını başkent Kahire'deki Amr bin Âs Camii'nde kıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde, ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı. Ramazanın başlaması nedeniyle, Moskova'da yaşayan Müslümanlar Merkez Camisi'ne akın etti.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, ramazan ayının ilk teravih namazı Maarrat Misrin beldesindeki Kebir Camii'nde kılındı.
Kazakistan'da Müslümanlar, Orta Asya'nın en büyük camisi olarak bilinen Astana'daki Büyük Cami'de ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ramazan ayının ilk teravih namazı Ebu Hanife el-Numan Cami'nde kılındı.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ramazan ayının ilk teravih namazı Bişkek Merkez Cami'nde kılındı.