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DÜNYA
Eklenme tarihi: 1 Ocak 2022 Cumartesi 09:47

Dünya 2022'yi böyle karşıladı

Corona virüs salgını gölgesinde geçen ikinci bir yılın ardından bazı ülkelerde çeşitli kısıtlamalar uygulanırken bazı ülkeler yeni yılı coşkuyla karşıladı. Salgının etkisiyle kutlamaların çoğu evlere taşındı. İşte dünyanın birçok ülkesinden yeni yıl manzaraları...

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