Dünya 2022'yi böyle karşıladı

ALMANYA
Avrupa'nın birçok ülkesi yeni yıla Covid-19'un Omicron varyantının yayılmasına karşı yeniden uygulanan kısıtlamalar altında girdi.
Almanya'nın başkenti Berlin'in simgelerinden Brandenburg Kapısı önünde her yıl 100 binden fazla kişinin katıldığı havai fişekli yeni yıl kutlamaları Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle üst üste ikinci yıl yapılamadı.
ALMANYA
Covid-19'un Omicron varyantı nedeniyle "temas kısıtlamalarını" yeniden uygulamaya başlayan Almanya, ülke genelinde hava fişekleri yasakladı.
ALMANYA
Almanya'da bu yıl alışılmadık derecede ılıman sıcak havanın etkili olması da dikkati çekti.
AVUSTURYA
Avusturya'nın başkenti Viyana'da vatandaşlar, yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.
BELÇİKA
Belçika'nın başkenti Brüksel'de de vatandaşlar, yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı
FRANSA
Fransa, Omicron varyantının yayılması nedeniyle İngiltere'den gelen yolcular için koyduğu seyahat kısıtlamalarını, yeni yıl kutlamaları nedeniyle geçici olarak kaldırdı.
İNGİLTERE
İngiltere yeni yıla Covid-19'un gölgesinde girerken, bazı kişilerin uyarılara rağmen kutlamalar için sokağa çıktığı görüldü.
İNGİLTERE
Ülkede Covid-19 vakaların etkisiyle başkent Londra'daki Trafalgar Meydanı'ndaki etkinlik iptal edildi.
Olası bir toplanmayı önlemek için meydanın etrafı, demir bariyerlerle çevrildi. Güvenlik görevlilerinin de önlem aldığı meydana girişlere izin verilmedi.
Londra'daki eğlence merkezlerinden Soho'nun pandemi öncesi yıllara oranla daha az kalabalık olduğu görüldü.
İNGİLTERE
Çok sayıda kişi Thames Nehri'ni etrafında toplanarak hava fişek gösterisini izledi. Polis, Londra'nın değişik bölgelerinde sıkı güvenlik aldı.
İNGİLTERE
Ayrıca restorasyonda olan Big Ben kulesindeki çanlar, yeni yıla girilmesiyle uzun bir süre sonra ilk kez çaldı.
ABD - NEW YORK
ABD'de binlerce kişi yeni yılı yılbaşı kutlamalarının merkezi konumundaki Times Meydanı'nda karşıladı.
ABD - NEW YORK
ABD'nin en çok turist çeken eyaleti New York'un Times Meydanı'nda Omicron varyantı vakalarının en çok arttığı döneme denk gelmesine rağmen binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin katılımıyla yeni yıl kutlaması yapıldı.
RUSYA
Rusya, Covid-19 salgınına rağmen 2022'ye hava fişek gösterileri ve eğlence programlarıyla girdi.
Coğrafi büyüklüğü nedeniyle, ülkenin en doğusunda bulunan Kamçatka ve en kuzeydoğu kesiminde bulunan Çukotka bölgeleri başkent Moskova'dan 9 saat önce yeni yıla girdi.
RUSYA
Başkent Moskova'da süslenen cadde ve meydanlarda, restoranlarda ve eğlence yerlerinde kutlamalar erken saatlerde başladı.
RUSYA
Başta tarihi Kızıl Meydan civarı olmak üzere şehrin çam ağacı dikilen ana meydanlarında ve parklarındaki eğlence yerlerinde toplanan insanlar yeni yıla girmeyi bekledi.
RUSYA
Saatin gece yarısını geçmesiyle birlikte sokaklardaki insanlar hava fişek gösterileri ve eğlenceler eşliğinde 2022 yılını coşkuyla karşıladı.