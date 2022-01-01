Dünya 2022'yi böyle karşıladı

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ALMANYA

Avrupa'nın birçok ülkesi yeni yıla Covid-19'un Omicron varyantının yayılmasına karşı yeniden uygulanan kısıtlamalar altında girdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'in simgelerinden Brandenburg Kapısı önünde her yıl 100 binden fazla kişinin katıldığı havai fişekli yeni yıl kutlamaları Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle üst üste ikinci yıl yapılamadı.

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ALMANYA

Covid-19'un Omicron varyantı nedeniyle "temas kısıtlamalarını" yeniden uygulamaya başlayan Almanya, ülke genelinde hava fişekleri yasakladı.

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ALMANYA

Almanya'da bu yıl alışılmadık derecede ılıman sıcak havanın etkili olması da dikkati çekti.

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ALMANYA

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AVUSTURYA

Avusturya'nın başkenti Viyana'da vatandaşlar, yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.

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AVUSTURYA

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AVUSTURYA

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BELÇİKA

Belçika'nın başkenti Brüksel'de de vatandaşlar, yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı

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BELÇİKA



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FRANSA

Fransa, Omicron varyantının yayılması nedeniyle İngiltere'den gelen yolcular için koyduğu seyahat kısıtlamalarını, yeni yıl kutlamaları nedeniyle geçici olarak kaldırdı.

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FRANSA

Başkent Paris'te yeni yıl gecesi vatandaşlar Eyfel Kulesi ve çevresinde toplandı.

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FRANSA

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İNGİLTERE

İngiltere yeni yıla Covid-19'un gölgesinde girerken, bazı kişilerin uyarılara rağmen kutlamalar için sokağa çıktığı görüldü.

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İNGİLTERE

Ülkede Covid-19 vakaların etkisiyle başkent Londra'daki Trafalgar Meydanı'ndaki etkinlik iptal edildi. Olası bir toplanmayı önlemek için meydanın etrafı, demir bariyerlerle çevrildi. Güvenlik görevlilerinin de önlem aldığı meydana girişlere izin verilmedi. Londra'daki eğlence merkezlerinden Soho'nun pandemi öncesi yıllara oranla daha az kalabalık olduğu görüldü.

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İNGİLTERE

Çok sayıda kişi Thames Nehri'ni etrafında toplanarak hava fişek gösterisini izledi. Polis, Londra'nın değişik bölgelerinde sıkı güvenlik aldı.

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İNGİLTERE

Ayrıca restorasyonda olan Big Ben kulesindeki çanlar, yeni yıla girilmesiyle uzun bir süre sonra ilk kez çaldı.

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İSPANYA

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İTALYA

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MACARİSTAN

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ABD - NEW YORK

ABD'de binlerce kişi yeni yılı yılbaşı kutlamalarının merkezi konumundaki Times Meydanı'nda karşıladı.

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ABD - NEW YORK

ABD'nin en çok turist çeken eyaleti New York'un Times Meydanı'nda Omicron varyantı vakalarının en çok arttığı döneme denk gelmesine rağmen binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin katılımıyla yeni yıl kutlaması yapıldı.

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ABD - NEW YORK

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ABD - NEW YORK

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RUSYA

Rusya, Covid-19 salgınına rağmen 2022'ye hava fişek gösterileri ve eğlence programlarıyla girdi.

Coğrafi büyüklüğü nedeniyle, ülkenin en doğusunda bulunan Kamçatka ve en kuzeydoğu kesiminde bulunan Çukotka bölgeleri başkent Moskova'dan 9 saat önce yeni yıla girdi.

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RUSYA

Başkent Moskova'da süslenen cadde ve meydanlarda, restoranlarda ve eğlence yerlerinde kutlamalar erken saatlerde başladı.

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RUSYA

Başta tarihi Kızıl Meydan civarı olmak üzere şehrin çam ağacı dikilen ana meydanlarında ve parklarındaki eğlence yerlerinde toplanan insanlar yeni yıla girmeyi bekledi.

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RUSYA

Saatin gece yarısını geçmesiyle birlikte sokaklardaki insanlar hava fişek gösterileri ve eğlenceler eşliğinde 2022 yılını coşkuyla karşıladı.

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RUSYA

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HONG KONG