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DÜNYA
Eklenme tarihi: 2 Mayıs 2023 Salı 13:11

Dronla evlere paket servise başladılar! 4,5 kg kadar olan siparişlerini 30 dakika içinde teslim ediliyor

ABD'nin en büyük perakende şirketlerinden Walmart, pilot bölge olarak kullandıkları Florida eyaletine bağlı Clermont kentinde, dronla evlere paket servisi gerçekleştiriyor. Marketin 1,6 km çevresinde yaşayan kent sakinleri, 4,5 kg kadar olan siparişlerini 30 dakika içinde 3.99 Amerikan Dolarına teslim alabiliyor. Uçuş mühendisi Brian Scoles, Walmart Supercenter'daki otoparkta bulunan DroneUp merkezinde bir teslimat dronunun fonksiyonel testini gerçekleştiriyor

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