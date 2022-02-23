  • $13,8035
  • 15,6562
  • 841.404
  • 2037.42

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:00

Donbas krizi nedir? Donbas Rusya'ya mı Ukrayna'ya mı bağlı?

Rusya lideri Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı aldı. Putin gece geç saatlerde de Rus ordusuna iki bölgeye girip korumaya almaları emri verdi. Dünya ayağ kalkarken savaş kapıya iyice dayandı. Donbas neresi? Donbas krizi nedir? Donbas'ta kim ne istiyor? Donbas neden bu kadar önemli? Krizde buraya nasıl gelindi? İşte cevapları...

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.