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DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Mart 2022 Çarşamba 09:28

Devler Rusya'dan çekiliyor! Hangi şirketler faaliyetlerini durdurdu?

Rusya'nın Ukrayna saldırması, ekonomik faaliyetleri de derinden etkiledi. Ukrayna'da savaş son sürat devam ederken, Rusya'ya uygulanan uluslararası baskının neticesinde büyük şirketler art arda ülkeden çekildiğini açıklamaya devam ediyor. İşte Rusya'daki faaliyetlerine ara veren şirketler..

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