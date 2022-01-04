Denizin dibinde öyle bir şey buldu ki! Görenler gözlerine inanamadı

Normal bir yumurtanın 14 katı ağırlıkta olan bu deve kuşu yumurtalarının sadece birinden yavru doğuyor.
İlk başta yaşayıp yaşayamayacağından emin olamıyor çünkü yavru son derece güçsüz ve yumurtadan çıkarken yardıma ihtiyacı oluyor.
Aradan zaman geçiyor ve yavruya iyi bakılıyor yürümeye başlıyor. Cinsiyetini bilmeseler de adını Paul koyuyorlar. (Doğduktan 2 hafta sonra)
Ancak Paul bir şekilde enfeksiyon kapıyor ve bir gecede yürümekte zorluk çekmeye başlıyor, hiçbir şey yemiyor ve içmiyor.
Hemen veterinere götürüyorlar ancak veteriner durumunun çok kötü olduğunu ve hayatta kalmayı başarmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu söylüyor.
Sahibi, tavuklarla çok vakit geçiren Paul'un muhtemelen bir kimlik krizi yaşadığını ve kendini tavuk sanıyor olabileceğini söylüyor.