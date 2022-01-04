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DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2022 Salı 17:05

Denizin dibinde öyle bir şey buldu ki! Görenler gözlerine inanamadı

ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey görenleri şaşkına çevirdi.

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