Denizin dibinde öyle bir şey buldu ki! Görenler gözlerine inanamadı

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Olayın kahramanı... Man River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün.

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Bir çiftlikte yaşayan adam, internet üzerinden 4 adet deve kuşu yumurtası alıyor.

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Aldığı satıcı %50 ihtimalle aldığı yumurtalardan deve kuşu doğabileceğini belirtiyor.

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Normal bir yumurtanın 14 katı ağırlıkta olan bu deve kuşu yumurtalarının sadece birinden yavru doğuyor.

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İlk başta yaşayıp yaşayamayacağından emin olamıyor çünkü yavru son derece güçsüz ve yumurtadan çıkarken yardıma ihtiyacı oluyor.

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Aradan zaman geçiyor ve yavruya iyi bakılıyor yürümeye başlıyor. Cinsiyetini bilmeseler de adını Paul koyuyorlar. (Doğduktan 2 hafta sonra)

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Paul'un 6 haftalık hali! Gittikçe büyümeye ve renk değiştirmeye başlıyor.

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Ancak Paul bir şekilde enfeksiyon kapıyor ve bir gecede yürümekte zorluk çekmeye başlıyor, hiçbir şey yemiyor ve içmiyor.

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Hemen veterinere götürüyorlar ancak veteriner durumunun çok kötü olduğunu ve hayatta kalmayı başarmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu söylüyor.

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Tabii ki Paul pes etmiyor ve 2 haftalık bir süreç sonunda eski sağlığına kavuşuyor.



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Çiftlikteki diğer hayvanlarla da hemen kaynaşan Paul'un en yakın arkadaşları ise tavuklar!

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Sahibi, tavuklarla çok vakit geçiren Paul'un muhtemelen bir kimlik krizi yaşadığını ve kendini tavuk sanıyor olabileceğini söylüyor.

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Tavuk mu köpek mi yoksa insan mı olduğundan çok emin olamadığını belirtiyor.