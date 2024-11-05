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DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Kasım 2024 Salı 09:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da! TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'da mevkidaşı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı.