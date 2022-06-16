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DÜNYA
Eklenme tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 10:19

Çin'den dünyayı şaşırtan açıklama! Dünya dışı yaşama dair kanıt bulunduğu açıklandı

Çin'de resmi bir bilim organında dünya dışı yaşama dair kanıt bulunduğu raporu yer aldı. Söz konusu rapor kısa bir süre sonra kaldırıldı. Çinli bilim insanları dünyanın en büyük radyo teleskobu FAST'la yapay radyo sinyalleri tespit ettiklerini öne sürdü.

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