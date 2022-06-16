Çin'den dünyayı şaşırtan açıklama! Dünya dışı yaşama dair kanıt bulunduğu açıklandı

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Çinli araştırmacılar dünya dışı uygarlıkların varlığına dair kanıt bulduklarını iddia etti.

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Devlet destekli Science and Technology Daily sitesinde yer alan rapora göre ülkenin dev teleskobu Sky Eye'ın uzaylı uygarlıklara dair belirtiler yakaladığı yayımlandı.

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Söz konusu raporun kısa bir süre kaldırıldığı görüldü. Dünyanın en büyük radyo teleskobu olan Sky Eye'ın keşfettiği dar bantlı elektromanyetik sinyaller şimdiye kadar yakalananlardan farkı.

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Ekibin söz konusu sinyalleri daha yakından incelediği belirtildi. Çin'in Sky Eye olarak da bilinen Küresel Diyafram Radyo Teleskop'u (FAST) resmen uzaylı avına başladı.

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FAST'ın yeni görevi derin uzayı incelemek ve dünya dışı yaşama kanıt oluşturabilecek radyo sinyallerini bulmak.

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Rapora göre 2020 yılında keşfedilen bu sinyallerin yapay olabileceği belirtildi. Bu yapaylık uzayda başka birileri tarafından üretildiği anlamına geliyor.

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Devlet destekli Science and Technology Daily'nin raporuna göre Çin, dev Sky Eye teleskobunun uzaylı uygarlıkların belirtilerini yakalamış olabileceğini söyledi.

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Rapora göre ekip 2020'de 2019'da toplanan verileri işlerken iki takım şüpheli sinyal tespit etti. Ekip ayrıca 2022'de ötegezegen hedeflerinin gözlem verilerinden başka bir şüpheli sinyal buldu.