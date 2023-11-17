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DÜNYA
Eklenme tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 13:41

Çığlık atan mumyanın sırrı çözüldü! 3 bin yıllım gizem

Yüzündeki ifade nedeniyle 'çığlık atan mumya' olarak anılan ve yıllardır gizemi çözülemeyen mumyanın sırrı ortaya çıktı. Bilim insanları mumyanın yüzündeki ifadenin nedenini açıkladı.

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