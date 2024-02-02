  • $30,4542
  • 33,1439
  • 2012.57
  • 8646.12

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 2 Şubat 2024 Cuma 01:23

Çiftçiler tarım politikalarına karşı meydanlarda: Avrupa'da traktör depremi!

Avrupa, tarım politikalarına tepki olarak traktörleriyle meydanlara dökülen çiftçilerin protestolarıyla çalkalanıyor. Başta Almanya, Fransa ve İtalya olmak üzere birçok ülkede tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler ayaklandı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.