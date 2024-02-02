Çiftçiler tarım politikalarına karşı meydanlarda: Avrupa'da traktör depremi!

iftçilerin tarım sektöründe artan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı traktörlü eylemler Avrupa'nın birçok ülkesine yayıldı.
Başta Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda, Polonya, İtalya ve Macaristan'da olmak üzere çiftçiler Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını traktörleriyle protesto ediyor.
Çiftçiler, özellikle iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki politika ve düzenlemelerin pahalıya mal olduğunu belirterek protestolarını artırıyor.
Bu protestoların en güçlü ve geniş çaplı olanı ilk olarak 2019'da 2000'den fazla traktörün çeşitli bölgelerde trafiği tıkadığı Hollanda'da yaşandı.
Çiftçiler, kara, deniz ve hava kirliliğine yol açan nitrojen emisyonlarını azaltmak için sert önlemler alınmasına yönelik bağımsız bir komite raporunun hükümete sunulmasının ardından traktörleriyle yollara dökülmüştü.
Söz konusu nitrojen emisyonlarının en fazla tarım sektöründen kaynaklandığı, tavsiye edilen önlemlerin ise sektörü etkileyecek adımlar gerektirdiğinden çiftçiler sert önlemler alınması çağrısı yapan raporu protesto etmişti.
Hollanda'nın ardından Belçika'da da çevre düzenlemelerinin maliyetlerindeki artış nedeniyle çiftçiler geçen yıl traktörleriyle Brüksel'de çevre yolunda trafik akışını durdurmuştu.
Şiddeti ve yoğunluğu artış gösteren bu protestolara, son dönemde Avrupa'nın yeni başkent ve şehirleri de eklendi.
Berlin, Paris ve Roma'nın yanı sıra diğer şehirlerin ana yollarını traktörleriyle kapatarak kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışan çiftçiler, birliğin tarım politikalarıyla birlikte düşen gelirlerine dikkati çekiyor.
Çiftçiler artan mevzuatı, verilen desteklerdeki kesintileri, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su kullanım kısıtlamalarını eleştiriyor.
Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırmak" eleştirisinde de bulunuyor.
Özellikle Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.