Çiftçiler tarım politikalarına karşı meydanlarda: Avrupa'da traktör depremi!

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iftçilerin tarım sektöründe artan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı traktörlü eylemler Avrupa'nın birçok ülkesine yayıldı.

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Başta Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda, Polonya, İtalya ve Macaristan'da olmak üzere çiftçiler Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını traktörleriyle protesto ediyor.

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Çiftçiler, özellikle iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki politika ve düzenlemelerin pahalıya mal olduğunu belirterek protestolarını artırıyor.

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Bu protestoların en güçlü ve geniş çaplı olanı ilk olarak 2019'da 2000'den fazla traktörün çeşitli bölgelerde trafiği tıkadığı Hollanda'da yaşandı.

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Çiftçiler, kara, deniz ve hava kirliliğine yol açan nitrojen emisyonlarını azaltmak için sert önlemler alınmasına yönelik bağımsız bir komite raporunun hükümete sunulmasının ardından traktörleriyle yollara dökülmüştü.

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Söz konusu nitrojen emisyonlarının en fazla tarım sektöründen kaynaklandığı, tavsiye edilen önlemlerin ise sektörü etkileyecek adımlar gerektirdiğinden çiftçiler sert önlemler alınması çağrısı yapan raporu protesto etmişti.

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Hollanda'nın ardından Belçika'da da çevre düzenlemelerinin maliyetlerindeki artış nedeniyle çiftçiler geçen yıl traktörleriyle Brüksel'de çevre yolunda trafik akışını durdurmuştu.

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Şiddeti ve yoğunluğu artış gösteren bu protestolara, son dönemde Avrupa'nın yeni başkent ve şehirleri de eklendi.

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Berlin, Paris ve Roma'nın yanı sıra diğer şehirlerin ana yollarını traktörleriyle kapatarak kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışan çiftçiler, birliğin tarım politikalarıyla birlikte düşen gelirlerine dikkati çekiyor.

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Çiftçiler artan mevzuatı, verilen desteklerdeki kesintileri, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su kullanım kısıtlamalarını eleştiriyor.

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Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırmak" eleştirisinde de bulunuyor.

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Özellikle Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.

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